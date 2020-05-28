Новости за ночь: Меркель рассказала о перспективах антироссийских санкций

Во второй половине 2020 года ФРГ будет председательствовать в Совете ЕС, и Меркель надеется, что это даст возможность для новых импульсов в отношении с Россией. Для хороших отношений с Москвой есть несколько причин, в числе которых ситуация в Сирии и Ливии, здравоохранение и вопросы защиты климата, добавила канцлер Германии.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в начале мая сказал журналистам, что считает санкции против России бессмысленными, а тех, кто верит в возможность повлиять на Москву таким способом, назвал заблуждающимися. Высказывания Шрёдера вызвали критику посла Украины в Германии Андрея Мельника. Дипломат назвал 76-летнего Шрёдера топ-лоббистом Кремля и предложил поспорить, что Крым вернётся в состав Украины ещё при его жизни. Шрёдер в ответ пренебрежительно обозвал Мельника «каким-то карликом с Украины».