Новости за ночь: Меркель рассказала о перспективах антироссийских санкций
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что санкции Евросоюза против России должны действовать до тех пор, пока не появится прогресс в достижении Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РБК.
Во второй половине 2020 года ФРГ будет председательствовать в Совете ЕС, и Меркель надеется, что это даст возможность для новых импульсов в отношении с Россией. Для хороших отношений с Москвой есть несколько причин, в числе которых ситуация в Сирии и Ливии, здравоохранение и вопросы защиты климата, добавила канцлер Германии.
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в начале мая сказал журналистам, что считает санкции против России бессмысленными, а тех, кто верит в возможность повлиять на Москву таким способом, назвал заблуждающимися. Высказывания Шрёдера вызвали критику посла Украины в Германии Андрея Мельника. Дипломат назвал 76-летнего Шрёдера топ-лоббистом Кремля и предложил поспорить, что Крым вернётся в состав Украины ещё при его жизни. Шрёдер в ответ пренебрежительно обозвал Мельника «каким-то карликом с Украины».
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