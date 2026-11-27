СМИ: Президенту корпорации «Синергия» Вадиму Лобову грозит уголовное дело
Президенту корпорации «Синергия» Вадиму Лобову грозит уголовное дело в рамках расследования о мошенничестве в одноимённом крупнейшем частном вузе страны, сообщает Telegram-канал Mash.
В настоящее время в отношении Лобова идёт проверка. Поводом для этого послужили документы, изъятые в ходе обысков. В них обнаружилась причастность главы «Синергии» к нескольким эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Одна из главных претензий — выстроенная руководством компании система фиктивного образования.
Речь о возможности учиться удалённо без срезов и экзаменов, выдаче фиктивных документов об обучении и преподавателях без необходимой квалификации. Об этом говорят и отзывы самих студентов.
Правоохранители намерены проверить все госконтракты, гранты и субсидии, которые «Синергия» получила за последние годы.
Ранее в «Синергии» прошли обыски, правоохранители задержали проректора Михаила Ерофеева. Его подозревают в хищении десятков миллионов рублей, выделенных на повышение квалификации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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