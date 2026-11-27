В настоящее время в отношении Лобова идёт проверка. Поводом для этого послужили документы, изъятые в ходе обысков. В них обнаружилась причастность главы «Синергии» к нескольким эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Одна из главных претензий — выстроенная руководством компании система фиктивного образования.

Речь о возможности учиться удалённо без срезов и экзаменов, выдаче фиктивных документов об обучении и преподавателях без необходимой квалификации. Об этом говорят и отзывы самих студентов.

Правоохранители намерены проверить все госконтракты, гранты и субсидии, которые «Синергия» получила за последние годы.

Ранее в «Синергии» прошли обыски, правоохранители задержали проректора Михаила Ерофеева. Его подозревают в хищении десятков миллионов рублей, выделенных на повышение квалификации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

