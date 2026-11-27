Всего с родителями проживало 11 человек. Дети в настоящее время находятся в больнице, один — в тяжёлом состоянии. Мать считала, что сможет откормить детей кашей. Многодетных родителей задержали. Заведено уголовные дела об убийстве и о халатности.

Дети постоянно были голодными и несколько раз оставались на второй год в классе. По словам соседей, один из мальчиков три раза не мог выпуститься из девятого класса, у его сестры были аналогичные проблемы с учёбой. Девочка ходила в школу во дворе для того, чтобы поесть и куда-то выбраться.

Отец Николай чинит в гаражах технику, временами подрабатывает перевозками. О его жене Вере соседи отзывались как о странной женщине. На допросе 38-летняя женщина назвала себя отвратительной матерью, но при этом заявила, что её дети никогда не теряли вес.

Ранее жители красноярского Севера пожаловались на угрозу голода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

