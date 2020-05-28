Новости за ночь: Лавров рассказал о запрете обращений к России за помощью во время пандемии
Союзники некоторых западных стран запрещают им обращаться к России за помощью в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в интервью изданию Global Times заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД подчеркнул, что порой ситуация доходит до абсурдных проявлений: Москву обвиняют в том, что она хочет использовать содействие пострадавшим от COVID-19 для укрепления геополитического влияния, пишет РЕН ТВ.
При этом, Лавров подчеркнул, что «пресловутая солидарность евро-атлантического образца» оказалась дороже жизни и здоровья десятков тысяч человек, сообщает RT.
Ранее во внешнеполитическом ведомстве сообщали о готовности России помогать зарубежным странам в борьбе с COVID-19 вне зависимости от политической ситуации.
К слову, ранее глава российского МИД рассказал об обращении одного из европейских футбольных клубов — гранда мирового футбола, который был готов приобрести «какие-то элементарные вещи». Клуб обратился в российский неправительственный фонд, но когда получил положительный ответ из Москвы, неожиданно отказался. По словам Лаврова, он не поверил бы в это, если бы сам не видел оригиналы документов: футбольному клубу не разрешили сотрудничество.
За помощью в борьбе с COVID-19 к России обращались Сербия и Италия. При этом в Италии, являющейся членом НАТО, после прибытия в страну российских военных медиков в прессе появились критические статьи, а также была создана петиция с требованиями к властям разъяснить условия предоставления помощи.
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