Новости за ночь: Лавров рассказал о запрете обращений к России за помощью во время пандемии

Союзники некоторых западных стран запрещают им обращаться к России за помощью в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в интервью изданию Global Times заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД подчеркнул, что порой ситуация доходит до абсурдных проявлений: Москву обвиняют в том, что она хочет использовать содействие пострадавшим от COVID-19 для укрепления геополитического влияния, пишет РЕН ТВ.

При этом, Лавров подчеркнул, что «пресловутая солидарность евро-атлантического образца» оказалась дороже жизни и здоровья десятков тысяч человек, сообщает RT.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве сообщали о готовности России помогать зарубежным странам в борьбе с COVID-19 вне зависимости от политической ситуации.