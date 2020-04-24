Новости за ночь: СМИ узнали о планах российских компаний сжигать лишнюю нефть

Российские нефтяники ищут способы сокращения добычи для выполнения условий сделки ОПЕК+, вступающей в силу в мае. Россия взяла на себя обязательство сократить добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки — до 8,5 миллиона ежесуточно.

Аналитик о ценах на нефть: Трясти будет до июня

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, пока российские нефтяники рассматривают вариант с временным закрытием нерентабельных и малопроизводительных скважин на ремонт. Новые скважины пока бурить не станут. При этом в ряде случаев будет выгоднее не закрывать скважины, а добывать нефть и сжигать, сказал Reuters представитель одной из нефтяных компаний.

Тем временем, российская нефть Urals продолжает дешеветь — партии для средиземноморских портов и Северо-Западной Европы на этой неделе подешевели до $11,6–12,1 за баррель. Но низкие цены не заставили бы российских нефтяников остановить месторождения, отмечал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН. По его словам, остановка добычи принесла бы более значительные убытки, чем при поставках в Европу за свой счёт.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссияНефтедобычаЦены На Нефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры