Новости за ночь: СМИ узнали о планах российских компаний сжигать лишнюю нефть

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, пока российские нефтяники рассматривают вариант с временным закрытием нерентабельных и малопроизводительных скважин на ремонт. Новые скважины пока бурить не станут. При этом в ряде случаев будет выгоднее не закрывать скважины, а добывать нефть и сжигать, сказал Reuters представитель одной из нефтяных компаний.

Тем временем, российская нефть Urals продолжает дешеветь — партии для средиземноморских портов и Северо-Западной Европы на этой неделе подешевели до $11,6–12,1 за баррель. Но низкие цены не заставили бы российских нефтяников остановить месторождения, отмечал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН. По его словам, остановка добычи принесла бы более значительные убытки, чем при поставках в Европу за свой счёт.

