«Думать по-новому или дальше погибать!» Экономист о грядущем кризисе

Михаил Мишустин заявил о серьезном ударе коронавируса по бюджету. Распространение эпидемии приведет к тому, что Россия недополучит большой объем доходов, заявил премьер-министр. Мишустин добавил, что правительство быстро реагирует и разрабатывает дополнительные решения по поддержке экономики. По его словам, поддержка со стороны государства ждет как население, так и предпринимателей.

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН призвал правительство сделать акцент на скорейшем улучшении процессов переработки собственной нефти. По его словам, пора прекратить дарить другим странам собственную прибыль.

«У России избыточная душевная щедрость! Поставляя нефть, мы поставляем не столько само топливо, сколько прибыль от ее переработки. Мы ее дарим. Продаем нефть, получаем свою маленькую долю прибыли, а другие страны после переработки получают максимум прибыли. Вот это и есть наша проблема. Вот где наша беда! А не так называемая "нефтяная игла". Нефть - ценнейший ресурс. Надо ее перерабатывать. У нас очень медленно развивалась переработка, несмотря на громогласные лозунги импортозамещения. Сейчас этот процесс нужно форсировать, исходя из развития внутреннего рынка. Нужно стимулировать внутреннего покупателя, прежде всего, покупателя недвижимости, и наращивать производство строительных материалов, и перерабатывать нефть. Прибыль и рабочие места не дарить другим странам, а оставлять себе. Вот это и есть рациональная нео-меркантильная политика, которой нам так сильно не достает. Это, по сути, сценарий выхода из экономического кризиса - перестать быть такими щедрыми. "Вы переработайте нашу нефть, а вы сделайте из нашего алюминия самолеты, а мы эти самолеты потом еще у вас купим". Это все совершенно ненормально!» - возмутился он.

Собеседник НСН заявил, что кризис - особенный момент, когда нужно переосмыслить прежний подход к экономике и начать думать и действовать по-другому.