«Думать по-новому или дальше погибать!» Экономист о грядущем кризисе
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что Россия должна перестать дарить прибыль от переработки своих ресурсов другим странам.
Михаил Мишустин заявил о серьезном ударе коронавируса по бюджету. Распространение эпидемии приведет к тому, что Россия недополучит большой объем доходов, заявил премьер-министр. Мишустин добавил, что правительство быстро реагирует и разрабатывает дополнительные решения по поддержке экономики. По его словам, поддержка со стороны государства ждет как население, так и предпринимателей.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН призвал правительство сделать акцент на скорейшем улучшении процессов переработки собственной нефти. По его словам, пора прекратить дарить другим странам собственную прибыль.
«У России избыточная душевная щедрость! Поставляя нефть, мы поставляем не столько само топливо, сколько прибыль от ее переработки. Мы ее дарим. Продаем нефть, получаем свою маленькую долю прибыли, а другие страны после переработки получают максимум прибыли. Вот это и есть наша проблема. Вот где наша беда! А не так называемая "нефтяная игла". Нефть - ценнейший ресурс. Надо ее перерабатывать. У нас очень медленно развивалась переработка, несмотря на громогласные лозунги импортозамещения. Сейчас этот процесс нужно форсировать, исходя из развития внутреннего рынка. Нужно стимулировать внутреннего покупателя, прежде всего, покупателя недвижимости, и наращивать производство строительных материалов, и перерабатывать нефть. Прибыль и рабочие места не дарить другим странам, а оставлять себе. Вот это и есть рациональная нео-меркантильная политика, которой нам так сильно не достает. Это, по сути, сценарий выхода из экономического кризиса - перестать быть такими щедрыми. "Вы переработайте нашу нефть, а вы сделайте из нашего алюминия самолеты, а мы эти самолеты потом еще у вас купим". Это все совершенно ненормально!» - возмутился он.
Собеседник НСН заявил, что кризис - особенный момент, когда нужно переосмыслить прежний подход к экономике и начать думать и действовать по-другому.
«Нужно учителей больше, врачей, включить новые слои общества в покупку недвижимости, реновация по регионам, строительство высокоскоростных железных дорог. И все на основе переработки собственного сырья. Потому что с ценами на нефть падает и все остальное, что мы экспортируем. Россия должна усложнять свою роль в мировой экономике, усложнять продукцию, которую она экспортирует, делать шире линейку, развивать внутренний рынок. И уничтожить щедрость против тех, кто вводит потом против нас же санкции. Санкции положено вводить против тех, кто жертвует собственными интересами. О том, что переработка нефти в России хромает, говорят последние десятилетия. Все идет очень медленно. Необходимо, чтобы это стояло в целях! Кризис - это определенная фаза в экономической истории, а особенно депрессия, в которую мы войдем после карантина, это и есть возможность начать думать по-другому, действовать по-другому и находить на это ресурсы. Смотря как и кто будет это реализовывать. Если это будут опять советники из Высшей Школы Экономики, которые придумают очередную свою стратегию 2020, то мы будем опять лежать и погибать. Это известно наперед», - добавил он.
8 апреля Владимир Путин уже в третий раз за последний месяц обратился к россиянам. Он анонсировал новые меры поддержки населения во время эпидемии. В частности, с апреля на три месяца всем медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом, установят доплаты от 25 тыс. до 80 тыс. руб. Сопредседатель межрегионального Профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал в эфире НСН выразил сомнение, что меры, предложенные президентом, получат справедливое исполнение.
Семьи с детьми, в которых из-за коронавируса родители потеряли работу, получат ежемесячные выплаты по 3 тыс. руб. на каждого ребенка. Лишившиеся работы граждане могут дистанционно обратиться в службу занятости и получить пособие в размере МРОТ.
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