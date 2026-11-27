По его словам, это произойдет в ближайшие годы. Премьер-министр выразил благодарность пограничникам РФ «за то, что за это время они стояли на границах Армении». «Но считаю, что пришло время, чтобы в предстоящие годы ответственность за наши границы мы полностью взяли на себя», — указал Пашинян. Ранее премьер заявил, что сейчас нет необходимости в присутствии в Армении российской 102-й военной базы.

Соглашение предусматривает присутствие российской военной базы в Армении до 2044 года, к тому же прекращение российского военного присутствия в стране возможно только по обоюдному согласию двух государств. Об этом НСН заявил армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

