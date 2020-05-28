Новости за ночь: Треть россиян назвала коронавирус выдумкой и преувеличением

Из общего количества опрошенных (свыше 30 тысяч человек) 9,6% уверены, что опасность COVID-19 преувеличена, ещё 23,2% респондентов называют коронавирус «выдумкой заинтересованных лиц», приводит результаты исследования РБК. Суммарно это каждый третий опрошенный.

«Коронаскептики» ведут себя не так, как люди, признающие факт эпидемии. 43% из них продолжает навещать родственников, 54% ходят на прогулки. Большинство из них (74,22%) говорят, что вводить режим самоизоляции не было необходимости.

Из тех, кто признаёт эпидемию, только 18% навещает своих родных, 12% видятся с друзьями. Лишь 10% опрошенных из этой категории не видят необходимости в режиме самоизоляции.

В целом доля тех, кто не согласен с необходимостью карантина, выросла с 15,9% в начале апреля до 32,4% к концу мая.

Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН призывал публично и жёстко наказывать нарушителей режима самоизоляции, поскольку «дурной пример заразителен». По его словам, сейчас у многих людей снижается конструктивное мышление, и они начинают верить, что их болезнь не затронет, доходя даже до её полного отрицания.