Хасбулатов увидел вину правительства в нынешнем кризисе
Экс-председатель Верховного Совета РФ, экономист в интервью НСН назвал те отрасли, которые сейчас нуждаются в первоочередной поддержке.
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей. Как пишет РБК со ссылкой на ЦБ, рублевые и валютные депозиты составляют 15,3 триллиона рублей. Еще 2,4 триллиона рублей приходится на активы региональных правительств.
При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что для спасения экономики России от последствий пандемии коронавируса и снижения цен на нефть необходим пакет антикризисных мер на сумму, эквивалентную не менее чем 7% ВВП страны.
Бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов в беседе с НСН рассказал, в какие отрасли прежде всего нужно вливать средства.
«В промотраслях сложно ввести крупные оборотные средства для оказания помощи, нужно же их не только вкладывать, но и начать производство. Мне кажется, что социальная помощь должна быть щедрее, тем более, что у нас много нуждающихся в ней. И это тоже оказывает эффект, люди же будут средства тратить. Мы уже лет 20 кричим о том, что полностью уничтожена наша экономика. Надо же об этом думать. Мы полностью зависимы от заграницы, если бы сами производили товары, то легче было бы переносить все сложности», - посетовал экономист.
В пример Руслан Хасбулатов привел Китай, где диверсифицированная экономика. Поэтому после вспышки коронавируса страна быстро приходит в норму. А Россия во главу угла поставила нефть. И когда цена на углеводороды падает, страна оказывается на краю пропасти.
«Я страшно недоволен своими коллегами экономистами. Если раньше им поднимались серьезные проблемы, то сейчас они перестали о них говорить. Раз не решаются проблемы, значит нужно молчать?» - удивился позиции ведущих экономистов страны Руслан Хасбулатов.
Напомним, первый уже объявленный пакет антикризисных мер составит около 1,4 триллиона рублей, прогнозируемый объем выпадающих доходов только из федерального бюджета составит около 3-4 триллионов рублей. Дополнительно к этому российским властям необходимо будет пойти на стимулирующие меры еще на 2-3 процента ВВП. Потратить из «государственной кубышки» можно и больше, никаких ограничений, по сути, нет, считает Руслан Хасбулатов.
«Бюджетное правило связано с ценой на нефть. Если цена на баррель превышает 40 долларов, то лишние доходы перекладываются в кубышку. Так что такая возможность есть, нужно только найти возможность направить средства в отрасли. Копили-копили на черный день… Вот он наступил, тогда используйте ресурсы…А этого не происходит. Мне кажется, что по двум причинам. Или они не знают, как это делать, или не решаются использовать. А это говорит, что люди в правительстве у нас слабые. Кто-то делает всё, чтобы самых слабых в кабмин определять», - сделал вывод Руслан Хасбулатов.
Ранее ЦБ сообщил о начале продажи валюты, которую Центробанк получит от Минфина из Фонда национального благосостояния. Также стартовала упреждающая продажа валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.
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