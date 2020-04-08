Хасбулатов увидел вину правительства в нынешнем кризисе

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей. Как пишет РБК со ссылкой на ЦБ, рублевые и валютные депозиты составляют 15,3 триллиона рублей. Еще 2,4 триллиона рублей приходится на активы региональных правительств.

При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что для спасения экономики России от последствий пандемии коронавируса и снижения цен на нефть необходим пакет антикризисных мер на сумму, эквивалентную не менее чем 7% ВВП страны.

Бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов в беседе с НСН рассказал, в какие отрасли прежде всего нужно вливать средства.

«В промотраслях сложно ввести крупные оборотные средства для оказания помощи, нужно же их не только вкладывать, но и начать производство. Мне кажется, что социальная помощь должна быть щедрее, тем более, что у нас много нуждающихся в ней. И это тоже оказывает эффект, люди же будут средства тратить. Мы уже лет 20 кричим о том, что полностью уничтожена наша экономика. Надо же об этом думать. Мы полностью зависимы от заграницы, если бы сами производили товары, то легче было бы переносить все сложности», - посетовал экономист.

В пример Руслан Хасбулатов привел Китай, где диверсифицированная экономика. Поэтому после вспышки коронавируса страна быстро приходит в норму. А Россия во главу угла поставила нефть. И когда цена на углеводороды падает, страна оказывается на краю пропасти.