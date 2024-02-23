Несимметричный ответ? Россия вводит санкции после ограничений Евросоюза

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что в ответ на 13-й пакет рестрикций Россия расширила список «представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза», которым запрещён въезд на территорию страны.

«Речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран — членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве», — отмечается в документе.

Также в российский санкционный список попали представители институтов ЕС, которые поддерживают идею о конфискации российских активов, направление прибыли от них Киеву, а также преследуют российских управленцев и бизнесменов.