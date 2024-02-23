Несимметричный ответ? Россия вводит санкции после ограничений Евросоюза
Москва вводит запрет на въезд ряду европейских силовиков и предпринимателей после принятия 13-го пакета антироссийских санкций ЕС. Экономисты и политики в России по-разному смотрят на наши возможности ответить Европе на рестрикции.
Губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Белгородской, Пензенской, Рязанской областей и Тульской областей Наталья Комарова, Вячеслав Гладков, Олег Мельниченко, Павел Малков и Алексей Дюмин попали в санкционный список Евросоюза.
Согласно публикации в «Официальном журнале ЕС», в рамках 13-го пакета антироссийских санкций персональные рестрикции также введены в отношении замкомандующего Черноморским флотом вице-адмирала Аркадия Романова, председателя парламента ДНР Артёма Жоги и директора МАК «Вымпел» Игоря Макушева.
Кроме того, в «чёрный» список попали главы компаний «Авиатек», «МГ-Флот», «Софрахт», ВНИИРТ, Ульяновского механического завода, члены правительства и администрации Херсонской области, председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров, министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.
Новые антироссийские санкции Евросоюза являются незаконными и подрывающими международно-правовые прерогативы Совета безопасности ООН. Такое заявление сделал МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что в ответ на 13-й пакет рестрикций Россия расширила список «представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза», которым запрещён въезд на территорию страны.
«Речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран — членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве», — отмечается в документе.
Также в российский санкционный список попали представители институтов ЕС, которые поддерживают идею о конфискации российских активов, направление прибыли от них Киеву, а также преследуют российских управленцев и бизнесменов.
В МИД РФ также подчеркнули, что в дальнейшем подобные недружественные акции также получат симметричный ответ.
Если Запад придумает, как изъять замороженные российские активы, то у РФ могут возникнуть сложности с «зеркальным» ответом, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью НСН.
«Ответить можем тем же самым, но у нас поменьше этих средств замороженных… Они находятся в более выгодном положении, потому что они оперируют финансовыми средствами. У нас, скорее, речь может идти о материальных активах, которые вложены здесь: отдельных компаний. Отвечать нам по этим активам сложнее. Там они имеют дело с государственными деньгами и могут в аргументации отталкиваться от этого. А мы-то будем иметь дело с частными компаниями, а они тут при чем? Сын за отца не отвечает. Хорошо, что Захарова так сказала, но механизм тут будет сложнее, объемы будут поменьше», - сказал Беляев.
Экономист Василий Колташов тоже не отличился позитивом и заверил НСН, что антироссийские санкции продлятся и после 2026 года.
«Почему-то... думают, что санкции будут до 2026 года, но, скорее всего, санкции будут и дальше, Запад не будет менять своей повестки. Мы находимся в ситуации, когда нас ожидает удивительная борьба. Начинается целая эпоха, связанная с этим. Что касается фрагментации мировой экономики, это все равно, что прогнозировать дождь во время дождя. Мировая экономика и так уже достаточно радикально меняется, Запад разрушил все то, что казалось глобализацией. Это уже не прогноз, а факт. Переживать здесь не надо, но ждать от моря погоды тоже не надо, потому что погоду на море мы уже знаем, ее не надо прогнозировать», - заключил он.
Другого мнения придерживается глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В беседе с NEWS.ru он заявил, что России не помешают никакие санкции, страна демонстрирует движение вперед.
«Чем они могут грозить? Пушками? У нас тоже есть свои пушки. Даже профессионалом не надо быть, чтобы ответить на эти дурацкие угрозы и лозунги. Любой здравомыслящий человек понимает, что Россия — самодостаточная страна и ничто не помешает ей развиваться и двигаться вперед», — заявил депутат.
Ранее стало известно, что за полтора года из-за санкций в отношении России Евросоюз потерял до 250 млрд евро. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
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