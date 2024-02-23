Евросоюз ввел персональные санкции против российских губернаторов

Согласно публикации в «Официальном журнале ЕС», в рамках 13-го пакета антироссийских санкций персональные рестрикции также введены в отношении замкомандующего Черноморским флотом вице-адмирала Аркадия Романова, председателя парламента ДНР Артёма Жоги и директора МАК «Вымпел» Игоря Макушева.

Кроме того, в «чёрный» список попали главы компаний «Авиатек», «МГ-Флот», «Софрахт», ВНИИРТ, Ульяновского механического завода, члены правительства и администрации Херсонской области, председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров, министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.

Также санкции ввели в отношении заместителя председателя крымского Государственного совета Владимира Бобкова, главы администрации города Евпатория Елены Демидовой, судьи Киевского районного суда города Симферополя Ольги Кузнецовой, генсекретаря Белорусского общества Красного Креста Дмитрия Шевцова, председателя Новополоцкого горисполкома Дмитрия Демидова.

Ранее в МИД РФ назвал новые антироссийские санкции Евросоюза являются незаконными и подрывающими международно-правовые прерогативы Совета безопасности ООН, сообщает Газета.Ru.



