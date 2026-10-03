На Камчатке зафиксировали два землетрясения

Два землетрясения произошло в Камчатском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 21 км от Сочи

Так, толчки магнитудой 5,3 зарегистрировали в 193 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился на глубине 22,2 км.

Позднее в регионе зафиксировали сейсмособытие магнитудой 5,2. Подземные толчки произошли в 211 км от Петропавловска-Камчатского, их эпицентр располагался на глубине 17,5 км.

Накануне у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2. Его зарегистрировали в 182 км от Петропавловска-Камчатского.

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ФОТО: НСН
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