На Камчатке зафиксировали два землетрясения
Два землетрясения произошло в Камчатском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Так, толчки магнитудой 5,3 зарегистрировали в 193 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился на глубине 22,2 км.
Позднее в регионе зафиксировали сейсмособытие магнитудой 5,2. Подземные толчки произошли в 211 км от Петропавловска-Камчатского, их эпицентр располагался на глубине 17,5 км.
Накануне у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2. Его зарегистрировали в 182 км от Петропавловска-Камчатского.
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