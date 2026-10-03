В Австралии машина въехала в толпу, пострадали девять человек

«По меньшей мере девять человек... получили травмы после того, как их сбил автомобиль», - отмечает издание.

По его данным, двое раненых в тяжелом состоянии. При этом состояние еще двух пострадавших, включая одного ребенка, критическое.

Других деталей произошедшего не приводится.

Ранее во Франции в городе Кан авто въехало в толпу людей, погибли двое.

