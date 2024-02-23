Минфин США ввел санкции против Грызлова и Дудаева
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов попал под санкции США. Соответствующий список опубликовало американское министерство финансов.
Также в обновлённый «чёрный» список попал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Кроме того, власти США ввели санкции в отношении президента ЮГК Константина Струкова, госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева и гендиректора ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов.
Ранее в новый санкционный список Евросоюза попали губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Белгородской, Пензенской, Рязанской областей и Тульской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru