Минфин США ввел санкции против Грызлова и Дудаева

Также в обновлённый «чёрный» список попал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Кроме того, власти США ввели санкции в отношении президента ЮГК Константина Струкова, госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева и гендиректора ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов.

Ранее в новый санкционный список Евросоюза попали губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Белгородской, Пензенской, Рязанской областей и Тульской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

