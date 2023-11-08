Лавров: ЕС потерял 250 млрд евро из-за антироссийских санкций

Евросоюз потерял до 250 млрд евро за полтора года из-за санкций в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

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По словам главы МИД, ЕС недосчитался такой суммы «по скромным, консервативным оценкам».

«За последние полтора года ... европейский бизнес потерял из-за западных односторонних санкций до 250 миллиардов евро», — указал Лавров.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что ЕС потерял от антироссийских экономических санкций около $1,5 трлн, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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