Лавров: ЕС потерял 250 млрд евро из-за антироссийских санкций
8 ноября 202311:43
Евросоюз потерял до 250 млрд евро за полтора года из-за санкций в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
По словам главы МИД, ЕС недосчитался такой суммы «по скромным, консервативным оценкам».
«За последние полтора года ... европейский бизнес потерял из-за западных односторонних санкций до 250 миллиардов евро», — указал Лавров.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что ЕС потерял от антироссийских экономических санкций около $1,5 трлн, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru