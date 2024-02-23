Платежная система «Мир» попала под санкции США

Министерство финансов США ввело санкции в отношении национальной платёжной системы «Мир», СПБ банка и банка «Авангард», сообщает пресс-служба американского ведомства.

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Также в рамках нового пакета рестрикции введены против Росгеологии, Трубной металлургической компании, автомобильного бренда Aurus, компании «Газпром космические системы», «Русхимальянса» и девелоперской группы «ПИК».

Кроме того, в «чёрный» список попали «Мечел», «Новатэк Мурманск» и «Зарубежгеология», ПАО «Трансконтейнер», IT-компании «Т1» и «Ред Софт», а также золотодобывающая компания «Южуралзолото», «Управляющая компания ЮГК» и АО «Коммунаровский рудник».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые санкции будут направлены против российского финансового сектора, оборонно-промышленного комплекса, а также лиц, «уклоняющихся от санкций на нескольких континентах», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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