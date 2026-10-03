СМИ раскрыли личность подозреваемого в нападении на пилота Flydubai
Вторым пилотом самолета Flydubai из Дубая в Тель-Авив, напавшим на командира экипажа, мог быть гражданин Омана Хаммам аль-Хаммами. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на источники.
Отмечается, что следствие подозревает в нападении 29-летнего мужчину, работавшего в авиакомпании Oman Air. Известно, что в 2024 году у подозреваемого, тогда занимавшего должность второго пилота, обнаружили экстремистские материалы, после инцидента ему разрешили работать в компании на административной должности. Почему оманца допустили к рейсу Flydubai в качестве второго пилота, неизвестно.
Сейчас мужчина задержан и находится в ОАЭ, он сотрудничает со следствием. По словам подозреваемого, он планировал разбить самолет в Израиле.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пилот, который пытался захватить самолет Flydubai, подвергся «радикальной исламистской обработке».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Саратовской области женщина и пятеро ее детей отравились угарным газом
- В России ученые разработали уникальный костный трансплантат
- СМИ раскрыли личность подозреваемого в нападении на пилота Flydubai
- На Камчатке зафиксировали два землетрясения
- В Австралии машина въехала в толпу, пострадали девять человек
- В цифровой профиль россиян включили данные об авто и образовании
- В России в 2027 году повысят все виды пенсий
- Трамп предложил назвать своим именем новый мост в Алабаме
- Россиянка Чикунова завоевала серебро на этапе Кубка мира на дистанции 100 м брассом
- Глава РАН заявил, что климат в России продолжит теплеть