СМИ раскрыли личность подозреваемого в нападении на пилота Flydubai

Отмечается, что следствие подозревает в нападении 29-летнего мужчину, работавшего в авиакомпании Oman Air. Известно, что в 2024 году у подозреваемого, тогда занимавшего должность второго пилота, обнаружили экстремистские материалы, после инцидента ему разрешили работать в компании на административной должности. Почему оманца допустили к рейсу Flydubai в качестве второго пилота, неизвестно.

Сейчас мужчина задержан и находится в ОАЭ, он сотрудничает со следствием. По словам подозреваемого, он планировал разбить самолет в Израиле.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пилот, который пытался захватить самолет Flydubai, подвергся «радикальной исламистской обработке».

