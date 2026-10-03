В цифровой профиль россиян включили данные об авто и образовании
Сведения об автомобиле, банкротстве, а также образовании и интеллектуальной собственности включат в цифровой профиль россиянина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства РФ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что с 3 октября в перечень доступных данных включена информация о зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности, об образовании граждан, в том числе о зачислении в вузы и студенческом билете.
Кроме того, в систему добавлена выписка из государственного реестра транспортных средств и сведения о банкротстве.
Ранее в России создали медицинские цифровые профили пациентов для всех граждан с полисом обязательного медицинского страхования.
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