Байден: США введут ещё более чем 500 санкций против России

США введут более 500 санкций против России из-за спецоперации на Украине и смерти Алексея Навального (включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Как сообщает пресс-служба Белого дома, об этом заявил американский лидер Джо Байден.

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По словам президента США, новые рестрикции будут направлены против российского финансового сектора, оборонно-промышленного комплекса, а также лиц, «уклоняющихся от санкций на нескольких континентах».

«Также мы объявим новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций, осуществляющих скрытую поддержку российской военной машины», - указал Байден.

Американский лидер добавил, что Вашингтон продолжит принимать меры по дальнейшему сокращению доходов России от энергоносителей.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против компаний, которые Лондон считает связанными с российским ВПК, импортеров оборудования, нефтетрейдеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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