Байден: США введут ещё более чем 500 санкций против России

По словам президента США, новые рестрикции будут направлены против российского финансового сектора, оборонно-промышленного комплекса, а также лиц, «уклоняющихся от санкций на нескольких континентах».

«Также мы объявим новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций, осуществляющих скрытую поддержку российской военной машины», - указал Байден.

Американский лидер добавил, что Вашингтон продолжит принимать меры по дальнейшему сокращению доходов России от энергоносителей.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против компаний, которые Лондон считает связанными с российским ВПК, импортеров оборудования, нефтетрейдеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».