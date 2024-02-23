Байден: США введут ещё более чем 500 санкций против России
США введут более 500 санкций против России из-за спецоперации на Украине и смерти Алексея Навального (включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Как сообщает пресс-служба Белого дома, об этом заявил американский лидер Джо Байден.
По словам президента США, новые рестрикции будут направлены против российского финансового сектора, оборонно-промышленного комплекса, а также лиц, «уклоняющихся от санкций на нескольких континентах».
«Также мы объявим новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций, осуществляющих скрытую поддержку российской военной машины», - указал Байден.
Американский лидер добавил, что Вашингтон продолжит принимать меры по дальнейшему сокращению доходов России от энергоносителей.
Ранее Великобритания ввела новые санкции против компаний, которые Лондон считает связанными с российским ВПК, импортеров оборудования, нефтетрейдеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роскомнадзор убрал со стримингов сериал «Алиса не может ждать»
- Объявлены результаты жеребьевки матчей 1/8 финала Лиги Европы
- Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ
- 13-ый пакет санкций ЕС: Запад усиливает противостояние
- Байден: США введут ещё более чем 500 санкций против России
- Песков: Россия прояснит значение заявлений о заморозке Арменией участия в ОДКБ
- Ехать под камеру: В России продолжают спорить об эффективности дорожных камер
- Стартовали оценочные испытания суперфинала пятого конкурса «Лидеры России»
- CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства
- Гладков заявил об очередной атаке ВСУ на город Шебекино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru