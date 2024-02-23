13-ый пакет санкций ЕС: Запад усиливает противостояние

Ударить по ОПК

Как отметили в совете, очередные меры направлены на ограничение доступа Москвы к компонентам для беспилотников и электротрансформаторов.

Санкции ввели в том числе против 194 физических и юридических лиц. Всего в черном списке Евросоюза значатся более двух тысяч лиц. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры в отношении 27 иностранных организаций, якобы поддерживающих российский военно-промышленный комплекс. Под санкции попали компании из Индии, Китая, Турции, Сербии, Казахстана, Таиланда, Шри-Ланки.

Новый 13-й пакет санкций Евросоюза затрагивает предприятия российского оборонно-промышленного комплекса. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, также новые европейские рестрикции направлены против компаний, которые обходят ранее введённые в отношении России ограничения.