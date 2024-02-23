13-ый пакет санкций ЕС: Запад усиливает противостояние
Санкции Евросоюза, Британии и США вовлекают в противостояние новые страны. Российская экономика демонстрирует рост.
Совет ЕС утвердил 13 пакет санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.
Ударить по ОПК
Как отметили в совете, очередные меры направлены на ограничение доступа Москвы к компонентам для беспилотников и электротрансформаторов.
Санкции ввели в том числе против 194 физических и юридических лиц. Всего в черном списке Евросоюза значатся более двух тысяч лиц. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры в отношении 27 иностранных организаций, якобы поддерживающих российский военно-промышленный комплекс. Под санкции попали компании из Индии, Китая, Турции, Сербии, Казахстана, Таиланда, Шри-Ланки.
Новый 13-й пакет санкций Евросоюза затрагивает предприятия российского оборонно-промышленного комплекса. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, также новые европейские рестрикции направлены против компаний, которые обходят ранее введённые в отношении России ограничения.
На чужом несчастье...
Попытку блокировать 13-й пакет санкций ЕС предпринимала единственная страна – Венгрия. Будапешт заблокировал 13-ый пакет санкций Евросоюза против России на встрече послов стран, сообщило издание The Financial Times со ссылкой на чиновников.
По данным СМИ, посол Будапешта в ЕС запросил дополнительное время для анализа содержания предложений.
Но затем министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что убрать все противоречащие венгерским интересам пункты удалось на этапе подготовки, и в итоге Венгрия не стала блокировать принятие 13-го пакета санкций ЕС.
Новое противостояние
На этом фоне Великобритания расширила список оборудования и технологий, попадающих под запрет на экспорт в Россию. Как говорится в заявлении британского МИД, речь идёт о товарах, которые Москва якобы может использовать в конфликте на Украине.
В частности, в список внесли обрабатывающие центры по работе с металлом, токарные станки, токарные центры с программным управлением, фрезерные станки по металлам с программным управлением, а также детали и запчасти к указанному оборудованию.
«Предприятиям следует провести комплексную проверку, чтобы гарантировать, что конечным пунктом назначения этой продукции не является Россия», - указали во внешнеполитическом ведомстве Соединённого Королевства.
Пекин уже отреагировал на британские санкции в отношении трех китайских компаний, сообщило посольство Китая в Великобритании в соцсети X.
В Китае экономическое решение Великобритании назвали односторонним и не подкрепленным международным правом.
«Китай примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы своих компаний», — говорится в официальном сообщении.
В диппредставительстве Китая в Великобритании выразили категорическое несогласие с санкционным давлением и заявили, что действиям Лондона, которые наносят ущерб интересам Китая, дадут «решительный отпор».
Таким образом, Запад решил развязать экономическое противостояние не только с Россией. Китай оказался противником Великобритании и США.
Сам себе враг
За полтора года из-за санкций в отношении России Евросоюз потерял до 250 млрд евро. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
По словам главы МИД, ЕС недосчитался такой суммы «по скромным, консервативным оценкам».
«За последние полтора года ... европейский бизнес потерял из-за западных односторонних санкций до 250 миллиардов евро», — указал Лавров.
Рост в условиях санкций
В условиях санкций ЕС, Британии и США Россия демонстрирует удивительный экономический рост. Об этом заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак.
«Что касается российской экономики и санкций, то экономика России действительно удивила силой своего роста», — цитирует ее РИА Новости.
МВФ в своем январском докладе значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6 процента. Он вырос на 1,5% по сравнению с показателем октября 2023-го года.
Рост российской экономики будет выше прогнозного показателя в ближайшие три года, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с НСН.
«Международный валютный фонд, скорее, должен говорить о тяжелых временах, которые в скором времени наступят в Европе. Это был бы более объективный прогноз. К сожалению, наши бывшие партнеры и аналитики международных финансовых организаций не очень представляют себе, как идут дела в России. Надо их разочаровать: рост экономики РФ будет совершенно точно выше прогнозного в ближайшие три года. Наша финансовая стабильность будет только укрепляться. Речь не идет о какой-то мобилизационной экономике, которую люди часто связывают с тотальным распределением, с какими-то достаточно жесткими проявлениями в отношении населения. Такого не будет – этого нет ни в программе, ни в векторе развития российской экономики», – сказал Кирьянов.
Ранее экономист Василий Колташов заверил НСН, что антироссийские санкции продлятся и после 2026 года. По его словам, Запад разрушил все то, что казалось глобализацией. Начинается целая эпоха, связанная с эпохой борьбы, напоминает его слова Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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