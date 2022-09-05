«Не патриотично»: Россиян настраивают против доллара

«Что касается запуска валютных вкладов (в "дружественных" валютах – прим. НСН), то для того, чтобы привлекать пассивы в альтернативных валютах, надо понимать, какие у банка есть возможности по их размещению. Пока эту тему комментировать преждевременно», - сказал Царев и напомнил, что банк уже открывает сберегательные счета в юанях.

Также он отметил, что в июле пассивы физлиц в рублевом эквиваленте выросли более чем на 300 миллиардов рублей.

«Портфель пассивов Сбербанка показывает стабильное поведение на протяжении всего летнего периода - мы не фиксировали оттоков со второй декады июля. Однако в августе мы наблюдаем повышение сезонного транзакционного поведения клиентов - это логично, учитывая начавшийся период подготовки к школе», - указал Царев.