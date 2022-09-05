«Не патриотично»: Россиян настраивают против доллара
ЦБ заявляет о рекордно низком интересе россиян к валютным сбережениям, а специалисты призывают граждан хранить средства в золоте и рублях.
Объем средств россиян в валюте в Сбербанке не превышает 10% от общих сбережений физлиц. Об этом заявил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Что касается запуска валютных вкладов (в "дружественных" валютах – прим. НСН), то для того, чтобы привлекать пассивы в альтернативных валютах, надо понимать, какие у банка есть возможности по их размещению. Пока эту тему комментировать преждевременно», - сказал Царев и напомнил, что банк уже открывает сберегательные счета в юанях.
Также он отметил, что в июле пассивы физлиц в рублевом эквиваленте выросли более чем на 300 миллиардов рублей.
«Портфель пассивов Сбербанка показывает стабильное поведение на протяжении всего летнего периода - мы не фиксировали оттоков со второй декады июля. Однако в августе мы наблюдаем повышение сезонного транзакционного поведения клиентов - это логично, учитывая начавшийся период подготовки к школе», - указал Царев.
Так, согласно данным Центробанка, интерес россиян к сбережениям в валюте остается низким: доля валютных депозитов за июнь снизилась на 2,5 процентного пункта — до исторического минимума в 11,5%. В отчете регулятора отмечалось, что это связано с околонулевыми ставками и стремлением банков ограничить свои валютные операции путем введения комиссий за обслуживание валютных счетов. ЦБ отмечает, что депозиты в валюте «в значительной степени непривлекательны для вкладчиков».
Между тем первый зампред Банка России Дмитрий Тулин заявлял, что с введением санкций экономическая сущность валютных счетов населения изменилась, и теперь они фактически стали рублевыми с привязкой к курсу. По его словам, вводя комиссии за хранение валюты, банки делают «благое дело». Тулин указал, что банки раньше клиентов почувствовали, что традиционные мировые валюты стали для России «реально опасными токсичными активами», и сейчас они просто не могут полноценно исполнить валютные обязательства.
«Исполнение банками обязательств платежом в «токсичных» валютах становится все более и более проблематичным», - сказал Тулин в интервью РБК и подчеркнул, что банки исполняют свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях без всяких затруднений.
Многие эксперты заявляют, что хранить свои сбережения следует исключительно в рублях и в валюте «дружественных стран». Некоторые специалисты и вовсе отвергают использование долларов и евро. Так, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что россияне не должны держать деньги в валюте «потенциального противника».
«Доллар и евро для россиян – токсичная валюта, все что угодно с ней может быть. Есть те, кто находит экзотику типа азербайджанского маната, на которой можно заработать, но я рекомендую держать сбережения в рублях, в акциях или в золоте. Держать деньги в валюте потенциального противника, во-первых, не патриотично, а во-вторых, вы можете пролететь», - сказал Разуваев и подчеркнул, что банки усложняют жизнь владельцам валютных счетов не из жадности, а из-за желания их обезопасить.
В свою очередь эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что доллары как средство сбережения вообще не нужно рассматривать. Он указал, что россияне должны обращать свое внимание только на золото и рубль.
«Считаю, что у нас два средства сбережения, если говорить о консервативных инвестициях – это золото и рубль. Речь идет о рублевых корпоративных облигациях. Какую-то часть можно хранить в золоте с покупкой на брокерский счет. Валюту, как средства сбережения, не надо рассматривать. Какой смысл держать что-то в долларах, если его инфляция 8% годовых?! В безналичной форме вы просто рискуете их потерять, если банк попадет под санкции», - сказал Голубовский.
Так, Банк России с марта перестал раскрывать валютную структуру баланса российских кредитных организаций, но указывал на девалютизацию их активов и пассивов. Из статистики регулятора следует, что на 1 августа россияне хранили на валютных вкладах в банках 4,5 трлн рублей, или 73,7 млрд долларов. С начала года объем остатков в долларовом выражении сократился на 22,5 млрд долларов или 23,3%.
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