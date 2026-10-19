Еще больше налогов: В Минфине предложили облагать проценты по вкладам НДФЛ до 22%
В Министерстве финансов России предложили включить проценты по банковским депозитам в общую базу НДФЛ с прогрессивной шкалой от 13% до 22%, сообщает Mash Money.
Согласно инициативе, налог будет зависеть не только от дохода по вкладу, но и от зарплаты и другого заработка. В случае, если предложение будет одобрено, то прогрессивная шкала будет выглядеть следующим образом:
13% — до 2,4 млн рублей в год;
15% — от 2,4 млн до 5 млн рублей;
18% — от 5 до 20 млн рублей;
20% — от 20 до 50 млн рублей;
22% — свыше 50 млн рублей.
Для части вкладчиков налог вырастет, особенно при высоких доходах, а для других может незначительно снизиться благодаря увеличению необлагаемого лимита до 160 тысяч рублей. Также планируется поручить банкам удерживать налог при выплате процентов, а ФНС будет рассчитывать итоговую сумму с учётом доходов из разных банков.
Банковские вклады остаются выгодными для тех, кто размещает суммы в пределах необлагаемого лимита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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