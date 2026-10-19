Зеленский планирует переизбраться на второй срок
19 октября 202600:01
Денис Хоноров
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил NBC News, что намерен баллотироваться на второй срок, если выборы состоятся во время конфликта.
«Если выборы проходили бы во время войны, то, конечно, это была бы моя ответственность», — заявил он. Также президент сообщил, что для проведения выборов Киеву нужно «как минимум 60 дней прекращения огня».
Ранее Зеленский заявил, что не уйдет в отставку и высказался против выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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