Зеленский планирует переизбраться на второй срок

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил NBC News, что намерен баллотироваться на второй срок, если выборы состоятся во время конфликта.

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«Если выборы проходили бы во время войны, то, конечно, это была бы моя ответственность», — заявил он. Также президент сообщил, что для проведения выборов Киеву нужно «как минимум 60 дней прекращения огня».

Ранее Зеленский заявил, что не уйдет в отставку и высказался против выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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