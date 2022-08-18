Аналитик заявила о снижении спроса на доллар в августе
Спрос на доллар упал, и вместо традиционного подорожания в августе американская валюта подешевела; это связано с антироссийскими санкциями и утратой доверия к доллару, считает руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова. Об этом эксперт заявила в беседе с агентством «Прайм».
Михайлова указала, что в прошлые годы на фоне выплаты дивидендов и сезона отпусков в августе американская валюта дорожала. Однако на фоне санкций против России страны утратили доверие к доллару как к инструменту для международных расчетов и перестали считать эту валюту стабильной и надежной. Кроме того, в мире началась фрагментация финансовых рынков, страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) все чаще используют в торговле национальные валюты, отмечает телеканал «360».
Также ослаблению доллара и укреплению рубля способствуют сокращение импорта в Россию, снижение объемов перемещения трансграничного капитала и турпотока, пишет РИА ФАН.
«Заявления стран БРИКС о дедолларизации взаимной торговли, создание собственного аналога системы расчетов и новой международной валюты, основанной на корзине валют всех стран-членов БРИКС, ускоряют уже неизбежный отказ от доллара США в международных расчетах объемом в треть мирового валового продукта», — добавила Михайлова.
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