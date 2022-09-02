Эксперт: валютное правило может «разогнать» доллар до 80 рублей
В случае значительного увеличения объема выкупа валюты со стороны российских властей по новому бюджетному правилу существует вероятность, что к концу 2022 года доллар будет стоить 80 рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Евгения Миронюка.
По его словам, при сохранении стоимости нефти на уровне 90-100 долларов за баррель Brent разница c предполагаемой ценой отсечения - 60 долларов за баррель Urals, составляла бы 15-25 долларов. Это сопоставимо с уровнями 2019 года.
Курс рубля будет зависеть от торгового баланса и от того, насколько правительство захочет его ослабить, однако не стоит ожидать ни девальвации, ни укрепления, рассказал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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