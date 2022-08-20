МИД: Россия будет уходить от «токсичных» доллара и евро в торгово-экономических связях

«На фоне усиливающегося геополитического давления "коллективного Запада" единственным способом гарантировать стабильность торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и ее партнерами является уход от использования ставших "токсичными" валют, в первую очередь доллара США и евро, и переход на расчеты в приемлемых альтернативных, прежде всего национальных валютах», — подчеркнул замминистра.

Панкин указал, что созданная США существующая модель мировой финансовой системы оказалась малопригодной к условиям многополярного миропорядка и «превратилась в инструмент для достижения политических целей одной группы стран». По мнению дипломата, Запад будет и далее «злоупотреблять своим привилегированным положением».

«Отрадно отметить, что многие страны, наблюдающие за беспрецедентными и нелегитимными санкциями против России, задумались о необходимости дедолларизации внешнеэкономической деятельности в интересах обеспечения собственного суверенитета», — заявил замглавы МИД, добавив, что эта задача решаема «при наличии политической воли».

