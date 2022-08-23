Курс юаня к доллару упал до минимума за два года

Китайский юань подешевел до минимума за два года в паре с американским долларом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что это происходит из-за смягчения денежно-кредитной политики Народным банком КНР, который пытается поддержать экономику страны.

Сообщается, что за этот год китайская валюта потеряла 8% стоимости в паре с долларом.