Курс юаня к доллару упал до минимума за два года

Китайский юань подешевел до минимума за два года в паре с американским долларом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что это происходит из-за смягчения денежно-кредитной политики Народным банком КНР, который пытается поддержать экономику страны.

Сообщается, что за этот год китайская валюта потеряла 8% стоимости в паре с долларом.

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При этом объем торгов китайским юанем на Московской бирже впервые стал больше аналогичного показателя по доллару США, следует из данных торговой площадки.

Среди россиян в условиях санкций юань стал популярной валютой, банки предлагают открывать счета в китайской валюте, также растет объем транзакций, рассказал ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Демьянчук
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