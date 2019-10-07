Названы условия возвращения к цене на нефть $100 за баррель

«В России при вёрстке бюджета склонны к консервативным прогнозам по ценам на нефть. После произошедшего в 2014 году обвала, в бюджет всегда заложен ценник ниже, чем среднегодовой», - заметил эксперт.

Пасечник также выразил уверенность, что стоимость нефти не упадёт, если самые ёмкие экономики мира не снизят потребление.

«Ведущие экономики замедляются, особенно Китай. Спрос есть, но он не столь внушительный, как хотелось бы и как прогнозировалось. Тем не менее, на ёмкость китайского рынка остаются большие надежды, на его некую бездонность. Следом идёт Индия. Так что стратегически потребление вроде как должно стабильным. С другой стороны, есть куча других влияющих на цены на нефть моментов. Это и геополитика, и монетарная политика Федеральной резервной системы США. По сланцевой добыче в Северной Америке рисуют уже закат. Реальность может оказаться гораздо слабее ожиданий. 50 долларов, о которых рассуждает глава Минэнерго – естественная, равновесная цена на сегодняшний день. Сейчас цена, конечно, повыше. Но если она опустится ниже 50, ОПЕК+ тут же обратит на неё повышенное внимание и совершит какие-то вмешательства. В 2019 году средний чек по нефти марки Brent будет приближен к 60 долларам за баррель и даже выше,» - объяснил в эфире НСН Пасечник.

Отметим, министр энергетики Новак также полагает, что мир может забыть про цену на нефть $100 за баррель. По мнению аналитика, подобных ценовых пиков исключать не стоит, но и надеяться на них нельзя.