Названы условия возвращения к цене на нефть $100 за баррель
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности в эфир НСН поддержал министра Новака в его пессимистичных взглядах на будущую стоимость нефти.
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что сейчас справедливой ценой на нефть являются $50 за баррель. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters. По его словам, стоит ожидать сохранения стоимости нефти на сегодняшнем уровне, так как сокращение добычи в Венесуэле и Иране замещается нефтью из США и ряда других стран.
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в эфире НСН согласился с утверждением Новака, однако отметил, что до $50 за баррель стоимость нефти в этом году вряд ли упадёт.
«В России при вёрстке бюджета склонны к консервативным прогнозам по ценам на нефть. После произошедшего в 2014 году обвала, в бюджет всегда заложен ценник ниже, чем среднегодовой», - заметил эксперт.
Пасечник также выразил уверенность, что стоимость нефти не упадёт, если самые ёмкие экономики мира не снизят потребление.
«Ведущие экономики замедляются, особенно Китай. Спрос есть, но он не столь внушительный, как хотелось бы и как прогнозировалось. Тем не менее, на ёмкость китайского рынка остаются большие надежды, на его некую бездонность. Следом идёт Индия. Так что стратегически потребление вроде как должно стабильным. С другой стороны, есть куча других влияющих на цены на нефть моментов. Это и геополитика, и монетарная политика Федеральной резервной системы США. По сланцевой добыче в Северной Америке рисуют уже закат. Реальность может оказаться гораздо слабее ожиданий. 50 долларов, о которых рассуждает глава Минэнерго – естественная, равновесная цена на сегодняшний день. Сейчас цена, конечно, повыше. Но если она опустится ниже 50, ОПЕК+ тут же обратит на неё повышенное внимание и совершит какие-то вмешательства. В 2019 году средний чек по нефти марки Brent будет приближен к 60 долларам за баррель и даже выше,» - объяснил в эфире НСН Пасечник.
Отметим, министр энергетики Новак также полагает, что мир может забыть про цену на нефть $100 за баррель. По мнению аналитика, подобных ценовых пиков исключать не стоит, но и надеяться на них нельзя.
«Забыть о 100 долларах за баррель возможно, но надолго ли? Всегда нельзя исключать какие либо геополитические всплески. Эта цена вряд ли может прийти на рынок надолго, но краткосрочные всплески возможны. При какой-то эскалации конфликта в Персидском заливе по линии США - Иран, с привлечением Саудовской Аравии» - добавил Пасечник.
Напомним, в недавней атаке дронов на НПЗ в Саудовской Аравии США обвиняют Иран. Американские власти заявили, что в случае необходимости готовы защитить себя и союзников в Персидском заливе. В США добавили, что если Иран совершил эту атаку, чтобы надавить на президента Дональда Трампа и заставить его отступить, то он потерпит неудачу. Пенс заявил, что Америка готова защищать свои интересы» и напомнил словам Трампа о готовности Соединенных Штатов к бою.
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