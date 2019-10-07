Глава Минэнерго назвал справедливую цену на нефть

7 октября 201914:50

Глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал справедливой цену на нефть в 50 долларов за баррель, пишет RT.

По его словам, о такой цене как 100 долларов за бочку, стоит забыть.

«Все про 100 долларов давно забыли. Мы живём исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены — 50 долларов. Бюджет в 2019-м у нас свёрстан, исходя из цены 43-45 долларов баррель», — рассказал министр.

Кроме того, по его словам цены на нефть в долгосрочной перспективе будут близки к текущим уровням, так как падение добычи в Иране и Венесуэле замещается ростом добычи в США и в ряде других стран.

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Ранее министерство финансов РФ подсчитало ущерб в случае падения цены на нефть марки Urals менее 10 долларов за баррель. В прогнозе ведомства говорится, что при таком сценарии в первый год бюджет недополучит около 5% ВВП. Если же такая цена будет держаться 10 лет, ущерб составит около 70 процентов. Впрочем, эксперты называют такой сценарий маловероятным.

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