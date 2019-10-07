Глава Минэнерго назвал справедливую цену на нефть

Глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал справедливой цену на нефть в 50 долларов за баррель, пишет RT.

По его словам, о такой цене как 100 долларов за бочку, стоит забыть.

«Все про 100 долларов давно забыли. Мы живём исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены — 50 долларов. Бюджет в 2019-м у нас свёрстан, исходя из цены 43-45 долларов баррель», — рассказал министр.

Кроме того, по его словам цены на нефть в долгосрочной перспективе будут близки к текущим уровням, так как падение добычи в Иране и Венесуэле замещается ростом добычи в США и в ряде других стран.