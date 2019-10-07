Глава Минэнерго назвал справедливую цену на нефть
Глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал справедливой цену на нефть в 50 долларов за баррель, пишет RT.
По его словам, о такой цене как 100 долларов за бочку, стоит забыть.
«Все про 100 долларов давно забыли. Мы живём исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены — 50 долларов. Бюджет в 2019-м у нас свёрстан, исходя из цены 43-45 долларов баррель», — рассказал министр.
Кроме того, по его словам цены на нефть в долгосрочной перспективе будут близки к текущим уровням, так как падение добычи в Иране и Венесуэле замещается ростом добычи в США и в ряде других стран.
Ранее министерство финансов РФ подсчитало ущерб в случае падения цены на нефть марки Urals менее 10 долларов за баррель. В прогнозе ведомства говорится, что при таком сценарии в первый год бюджет недополучит около 5% ВВП. Если же такая цена будет держаться 10 лет, ущерб составит около 70 процентов. Впрочем, эксперты называют такой сценарий маловероятным.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В ЛНР появление «Азова» в Донбассе назвали вызовом Зеленскому
- Глава Минэнерго назвал справедливую цену на нефть
- В Иране назвали причину задержания российской журналистки
- Грета Тунберг открестилась от Путина в Twitter
- «Ночные Волки» закрыли мотосезон-2019. Фото
- Песков рассказал, как Путин справляет день рождения