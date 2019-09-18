Американист: Война США с Ираном лишит Трампа президентства
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН объяснил, почему угрозы вице-президента США в адрес Ирана не будут иметь никакого развития.
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты. Такое заявление он сделал в ходе выступления в экспертном центре Heritage Foundation в Вашингтоне. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут защитить себя и союзников в Персидском заливе. По его словам, сейчас в Вашингтоне «изучают все данные». Вице-президент подчеркнул, что если Иран совершил эту атаку, чтобы надавить на президента Дональда Трампа и заставить его отступить, то он потерпит неудачу. Пенс заявил, что Америка готова защищать свои интересы» и напомнил словам Трампа о готовности Соединенных Штатов к бою.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН заверил, что опасности начала новой войны с участием США нет. По его словам, ни Пенсу, ни Трампу это просто невыгодно накануне избирательной компании.
«То, что говорит Пенс - это решения, которые принимает Трамп. И по крайней мере вчера он заявил, что никакой войны не хочет. Хотя и говорят, что это точно Иран, но стопроцентных доказательств нет. Поэтому, я бы все-таки сказал, что не следует торопиться. Пенс всегда высказывается и даже более жестко, чем президент. Но он четко вчера заявил, что у него никаких обязательств в Америке перед Саудовской Аравией нет и что он никакой войны не хочет. Сейчас Трампу начинать войну новую, когда практически началась избирательная компания, значит потерять свою базу электоральную, которая голосовала за него первый раз, когда он обещал, что выведет Америку из предыдущих войн, которые развязали его предшественники. И пока что они могли себя утешать лишь тем, что Трамп не смог выйти из тех войн, но он не развязал никакой новой войны. Если он начнет эту войну, то он точно проиграет выборы. Я, конечно, не оракул, но мое предсказание такое: Трамп найдет, может быть, какие-то другие методы, например, опять какие-то санкции, но войны он не начнет», - рассказал он.
Лозанский также предположил, что подобные высказывания вице-президента США могут говорить о личных интересах Пенса в преддверии предвыборной компании. Он предположил, что речь идет о какой-то политической игре, которая позволит включиться в президентскую гонку в случае, если Трамп сойдет с дистанции.
«Известно было, что у него совершенно другая идеология. И он, когда Трамп делает высказывания, старается быть в тени. Не знаю, может, он рассчитывает на то, что сейчас там разговор ведут об импичменте. Его, конечно, не произойдет. Но, может, Пенс подумывает о том, что если Трамп сойдет с дистанции, то ему нужно будет вступать в борьбу и тогда он все-таки хочет поддержать позицию "ястребов". Если это так, то это большая глупость, потому что, повторяю, избиратель Трампа точно не хочет никаких новых войн. Демократы бы победили в первый раз, если бы это был не Трамп. Дело даже не в войнах. Если посмотреть на состав населения американского, то там, в общем то, представителей демократов больше, чем республиканцев. Так случилось, учитывая всю эту демографическую структуру», - объяснил собеседник НСН.
Ранее Соединённые Штаты заявили, что имеют доказательства участия Ирана в ударах по нефтеперерабатывающим объектам Саудовской Аравии и также пообещали их представить на грядущей Генассамблее ООН. Завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян рассказала в эфире НСН, какие доказательства могут представить США и как могут развиваться события дальше.
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