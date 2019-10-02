Под гнётом санкций. Как США толкают страны к отказу от доллара

Экономист Денис Ракша в беседе НСН заверил, что о полном отказе от доллара речи не идет. Он уточнил, что процесс не затронет обычных граждан России.

«Речь об этом идет уже давно и ничего тут нового нет. Это, в общем то, дежурная тема о том, чтобы перевести максимально международные расчеты Российской Федерации и компаний, которые работают на внешнем рынке (прежде всего энергетическом), с долларов в другие валюты. Речь не идет о валютных вкладах граждан, о том, чтобы избавиться от долларов внутри страны или их запретить каким-то образом. А международные расчеты, да», - рассказал он.

Постепенный отказ от сделок в долларах собеседник НСН, в частности, объяснил санкциями в адрес России, которые зачастую могут сорвать проведение платежей через американские банки.

«Все это связано с санкциями и с тем, что до недавнего времени, например, все сделки по поводу нефти номинировались в долларах и ими оплачивались. Любая долларовая транзакция проходит через один из американских банков. Если в сделке участвует страна или компания, которая находится под американскими санкциями, то эта транзакция может быть заблокирована в любой момент “без объявления войны”. Вот, собственно, страны, которые подобно России попадают под американские санкции, пытаются свои энергетические и не только транзакции перевести в валюты, транзакции в которых неподвластны американским банкам. Вот и вся история. Ну, и потихонечку эти страны часть своих транзакций переводят в валюты», - объяснил экономист.

Ракша добавил, что этот процесс постепенного замещения валюты для расчетов между странами продолжится. Поскольку зависеть от США не желает не только Россия.

«У России очень активно идет переход на расчет в других валютах. Кроме стран ЕАЭС, что вполне естественно, с Китаем, Турцией, Ираном, Венесуэлой. Это нормальный вполне процесс. Ничего в нем странного, удивительного или нового нет. Он будет продолжаться, потому что, конечно, не только России не хочется зависеть от того, что о ней думают в Соединенных Штатах. Другие страны тоже будут пытаться себя как-то обезопасить и минимизировать свои риски в международных расчетах», - заключил собеседник НСН.

Ранее экономист Никита Кричевский в беседе с НСН заявил, что доллары в Российской Федерации оказались без надобности. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Минфин поддерживает инициативу о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте.

