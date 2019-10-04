Минфин описал будущее России при цене на нефть меньше 10 долларов
4 октября 201907:19
Министерство финансов РФ подсчитало ущерб в случае падения цены на нефть марки Urals менее 10 долларов за баррель, пишут «Известия».
В прогнозе ведомства говорится, что при таком сценарии в первый год бюджет недополучит около 5% ВВП. Если же такая цена будет держаться 10 лет, ущерб составит около 70 процентов.
Впрочем, эксперты называют такой сценарий маловероятным. По их мнению, Минфин составил такой прогноз в технических целях. В самом ведомстве вопрос о вероятном падении цен на нефть оставили без ответа.
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