Минфин описал будущее России при цене на нефть меньше 10 долларов

Министерство финансов РФ подсчитало ущерб в случае падения цены на нефть марки Urals менее 10 долларов за баррель, пишут «Известия».

В прогнозе ведомства говорится, что при таком сценарии в первый год бюджет недополучит около 5% ВВП. Если же такая цена будет держаться 10 лет, ущерб составит около 70 процентов.

Впрочем, эксперты называют такой сценарий маловероятным. По их мнению, Минфин составил такой прогноз в технических целях. В самом ведомстве вопрос о вероятном падении цен на нефть оставили без ответа.

