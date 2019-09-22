Востоковед: войну с Ираном начать некому

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал план США по переброске дополнительного воинских формирований на Ближний Восток после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии «позерством».

Глава иранского МИДа дал интервью каналу CBS.

«Я не думаю, что такое позерство может как-то помочь в решении проблемы»— цитирует представителя Ирана телеканал.

В связи с развитием событий Зариф не исключает начала войны в регионе, но считает, что ее можно избежать, пишет «КоммерсантЪ».

Под «позерством» США завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян предлагает понимать некий «декоративный шаг». Именно такую оценку позиции главы внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммада Джавада Зарифа по поводу переброски дополнительного военного контингента США на Ближний восток она дала в эфире НСН.

«Дополнительные контингенты США на Ближнем востоке ничего не меняют для войны с Ираном. Для полномасштабной войны нужен большой контингент – до миллиона человек. А его нет. Войну начнут не иранцы, все это понимают. Вчера Трамп об этом написал в своем Twitter. Он понимает, что этого шага ждут от него, а подталкивают к этому решению Трампа его «ястребы». И Трамп упирается, как только может.

Если сами американцы не могут, то никто в регионе этого делать не может и будет. Даже, если бы хотел. Саудовская Аравия, при том, что является третьим в мире покупателем оружия и даже создала свою, правда, «бумажную» коалицию, не может справиться с Йеменом и хуситами, которые воюют старым советским оружием. А больше никто воевать не хочет вообще», - заявила востоковед.