Аналитик: Россия вытесняет США на европейском рынке сжиженного газа

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал в беседе НСН о перспективах России на рынке СПГ подробнее. Он подтвердил, что перспективы государства в этой нише действительно хорошие.

«Я думаю, что СПГ долю нефти, по крайней мере, у нас в нашем балансе не перекроет. Потому что, в принципе, газ – это менее маржинальный товар, чем нефть. Продавать нефть гораздо выгоднее. Но стать важным игроком на мировом рынке СПГ Россия вполне может. У нас сейчас уже работают два крупных проекта: "Сахалин-2" и "Ямал-СПГ". На подходе запуск проекта в 2022-2023 году "Арктик-СПГ2" – это еще плюс 20 миллиардов кубов. То есть мы выходим на показатели примерно 50 миллиардов кубов к 2024 году. Сейчас мировой лидер по экспорту СПГ – это Катар. Дальше идет Австралия. И, действительно, мы вступаем в жесткую конкуренцию скорее со стороны Соединенных Штатов, потому что они тоже примерно в эти же сроки будут выпускать свои СПГ проекты. Но у России конкурентные преимущества довольно хорошие в плане того, что у нас себестоимость производства СПГ довольно низкая. Минус в том, что мы в основном будем экспортировать из района Арктики, но здесь есть и свои плюсы», - сообщил он.

Кроме того, эксперт отметил, что уже сейчас Россия начала постепенно вытеснять Соединенные Штаты Америки с рынка сжиженного природного газа, как минимум, на территории Европы. Этот аспект, уверяет Юшков, является залогом дальнейших успехов России на рынке СПГ.

«Уже сейчас в тех рынках, где встречается конкуренция между Соединенными Штатами и Россией в плане поставок СПГ, в Европе, например, "Ямал-СПГ" конкурирует с американскими поставками, Ямал-СПГ выигрывает. Мы вытеснили, в общем-то, Соединенные Штаты с европейского рынка. По крайней мере, Ямал-СПГ поставляет туда больше газа, чем американцы. В этом плане доказано, что мы можем успешно конкурировать за рынки сбыта», - заключил собеседник НСН.

Ранее эксперты Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты через 10 лет нарастят производство сжиженного природного газа (СПГ) в пять раз и займут второе место в мире после Катара, при этом Россия будет лишь третьей. По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина нет смысла заниматься распределением мест в области производства СПГ. Однако в беседе с НСН он все же отметил, что само исследование показало достаточно точные результаты.

