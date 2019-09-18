Новый «хайли лайкли»: Вина Ирана в атаке Саудовскую Аравию остаётся под вопросом

«Я думаю, что это будет ситуация, которая будет напоминать “дело Скрипалей”, “хайли лайкли” все время будет говориться. Даже если предположим, что это был бы Иран, они же не идиоты клинические, все вместе взятые, включая иранские спецслужбы. Прямых доказательств просто не может быть, потому что дроны, потому что ракеты. Их можно было взять где угодно. Мне кажется, что напряжение будет предельным, а потом начнет спадать. Все-таки нагревание ситуации, а уж тем более боевые действия, по крайней мере, Трампу, который должен принять это решение, категорически невыгодны», — сказала эксперт.

Напомним, что в минувшую субботу, 14 сентября предприятия саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в районе месторождений Абкайк и Хураис подверглись нападению дронов. После этого Саудовская Аравия сократила добычу нефти в два раза.

