Новый «хайли лайкли»: Вина Ирана в атаке Саудовскую Аравию остаётся под вопросом
Завотделом политологии журнала РАН «Восток» в эфире НСН предупредила о росте напряженности в регионе из-за субботней атаки на Saudi Aramco.
Министерство обороны Саудовской Аравии намеревается представить «доказательства» причастности Ирана к атакам беспилотников на НПЗ королевства. Об этом заявил глава военного ведомства страны, пообещавший представить также «иранское оружие», использованное для нанесения ударов. Ранее и Соединённые Штаты заявили, что имеют доказательства участия Ирана в ударах по нефтеперерабатывающим объектам Саудовской Аравии и также пообещали их представить на грядущей Генассамблее ООН.
Завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян рассказала в эфире НСН, какие доказательства могут представить США и как могут развиваться события дальше.
«Я думаю, что это будет ситуация, которая будет напоминать “дело Скрипалей”, “хайли лайкли” все время будет говориться. Даже если предположим, что это был бы Иран, они же не идиоты клинические, все вместе взятые, включая иранские спецслужбы. Прямых доказательств просто не может быть, потому что дроны, потому что ракеты. Их можно было взять где угодно. Мне кажется, что напряжение будет предельным, а потом начнет спадать. Все-таки нагревание ситуации, а уж тем более боевые действия, по крайней мере, Трампу, который должен принять это решение, категорически невыгодны», — сказала эксперт.
Напомним, что в минувшую субботу, 14 сентября предприятия саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в районе месторождений Абкайк и Хураис подверглись нападению дронов. После этого Саудовская Аравия сократила добычу нефти в два раза.
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