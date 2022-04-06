«Изоляция и дефолт»: США усиливают санкции против РФ, чтобы «сделать некомфортно»
США продолжают разрабатывать серьезные санкции против РФ, однако не все американцы и европейцы готовы поддержать столь радикальные шаги.
США продолжают вводить новые санкции против РФ на фоне продолжения военной спецоперации на Украине. Штаты (в лице пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки) признали своей целью истощение экономических ресурсов, которые есть у президента РФ Владимира Путина «для продолжения своей деятельности против Украины».
«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас с учетом калечащих санкций, которые мы ввели. Им придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом»,— рассказала Псаки журналистам.
Она считает, что введенные ограничения уже демонстрируют эффективность, так как поставили российскую финансовую систему якобы «на грань коллапса».
Ранее стало известно, что казначейство США запретит России производить любые выплаты по долговым обязательствам в долларах со счетов в американских финансовых учреждениях. Прежде всего, речь идет о счетах в банках, открытых в США. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец отметил, что это решение действительно может привести к техническому дефолту, хотя пока что это выглядит маловероятно.
«Этот запрет направлен на то, чтобы ускорить объявление дефолта, но пока деньги есть. Просто это может быть технический дефолт. Это неприятная вещь, но, мне кажется, сейчас она маловероятна. Пока это больше звучит как угроза, но достаточно серьезная. Во время дефолта можно предъявлять требования даже по тем платежам, по которым срок еще не наступил. То есть теоретически могут быть предъявлены требования и по обязательствам, которые отсрочены на несколько лет вперед. Это может нанести серьезный удар по российской экономике», - объяснил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
При этом в Европе уже неоднократно прозвучали призывы исключить Россию из Совета безопасности ООН. О том, что это не предусмотрено уставом организации, напомнили не только российские дипломаты, но и постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.
«Они [Россия] являются членами Совета безопасности. Это факт. Мы не можем изменить этот факт», — сказала дипломат в интервью MSNBC.
Но также постпред США добавила, что страны Запада могут «изолировать» Россию в Совбезе и «сделать ее присутствие в этом органе очень некомфортным». По мнению Томас-Гринфилд, США «это уже сделали».
А сегодня, 6 апреля, Соединенные Штаты объявят о новых санкциях в отношении РФ. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственный источник в руководстве страны, Вашингтон согласовывает свои действия G7 и ЕС. Новый пакет ограничений запретит инвестировать в РФ и усилит давление на финансовые институты в стране. В санкционный список, по имеющимся данным, войдут государственные предприятия, а также российские чиновники и их семьи.
Газета The Wall Street Journal накануне предположила, что под новые ограничения попадут Сбер и Альфа-банк, крупнейший частный банк РФ. Ранее они уже были добавлен в список CAPTA (Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions), который подразумевает ограничения платежных и корреспондентских счетов, кроме того, против Альфа-банка США также ввели отдельные, так называемые секторальные санкции.
Однако существует еще и список SDN (Specially Designated Nationals), который является полноценной блокировкой всех активов, запрет на операции с долларами и любые финансовые действия, связанные с экономикой США. В этот лист уже попал ВТБ, а также еще более 400 предприятий и организаций из РФ.
Не все американские функционеры при этом поддерживают подобную политику. Так, бывший советник главы Пентагоны в администрации президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор в издании The American Conservative написал, что продвижение НАТО к границам России стало основной внешнеполитической ошибкой США со времен Второй мировой войны.
«Американские избиратели инстинктивно "выхватывают" правду о том, что им нечего взять от войны с Россией, объявленной или необъявленной. Короткое путешествие почти к любому супермаркету или заправке объяснит, почему это так. На прошлой неделе инфляция достигла своей высшей точки за последние 40 лет, а цены на газ взлетели до небес с начала конфликта на Украине», - возмутился чиновник.
Макгрегор в своей статье обвинил правительство в том, что оно не способно усвоить уроков истории, а Байден и его администрация в настоящий момент лишь усиливают роль России, Китая, Индии, Японии, Средней и Юго-Восточной Азии.
В Европе у России также остаются союзники. Так, страны Европы могут использовать Венгрию и Сербию как связующее окно для контактов с Россией, поскольку целый ряд стран сейчас думает о том, как не вписаться в общеевропейский хор санкций, заявил депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Страны Европы могут использовать Венгрию и Сербию как некое окно для связей с Россией в тех направлениях, в каких посчитают нужным. Есть целый ряд государств, который, с одной стороны, считает нужным вписываться в общеевропейский хор антироссийских санкций, а с другой стороны размышляет о том, как в ряде позиций эти санкции обойти и не создавать критических ситуаций для сегментов своих экономик. В этом отношении опыт Венгрии и Сербии, а также их связи с Москвой в какой-то ситуации могут актуализироваться для целого ряда европейских государств», - пояснил Новиков.
Ранее в этих странах прошли выборы, на которых победили кандидаты, настроенные на сотрудничество с Россией. Президент России Владимир Путин поздравил Александра Вучича с победой на президентских выборах в Сербии, а также направил свои поздравления Виктору Орбану с победой его коалиции на выборах в венгерский парламент.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что страна не будет блокировать санкции ЕС против России, но намерена сохранить энергетическое сотрудничество с государством. По его словам, санкции против российских энергоресурсов станут «непосильным бременем» для страны. Также Венгрия отказалась поставлять Киеву оружие и осуществлять его поставки через свою территорию.
В свою очередь председатель парламента Сербии Ивица Дачич 30 марта в интервью «Известиям» отмечал, что Сербия не будет присоединяться к антироссийским санкциям, поскольку это противоречит национальным интересам республики.
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