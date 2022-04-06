«Изоляция и дефолт»: США усиливают санкции против РФ, чтобы «сделать некомфортно»

Ранее стало известно, что казначейство США запретит России производить любые выплаты по долговым обязательствам в долларах со счетов в американских финансовых учреждениях. Прежде всего, речь идет о счетах в банках, открытых в США. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец отметил, что это решение действительно может привести к техническому дефолту, хотя пока что это выглядит маловероятно.

«Этот запрет направлен на то, чтобы ускорить объявление дефолта, но пока деньги есть. Просто это может быть технический дефолт. Это неприятная вещь, но, мне кажется, сейчас она маловероятна. Пока это больше звучит как угроза, но достаточно серьезная. Во время дефолта можно предъявлять требования даже по тем платежам, по которым срок еще не наступил. То есть теоретически могут быть предъявлены требования и по обязательствам, которые отсрочены на несколько лет вперед. Это может нанести серьезный удар по российской экономике», - объяснил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



При этом в Европе уже неоднократно прозвучали призывы исключить Россию из Совета безопасности ООН. О том, что это не предусмотрено уставом организации, напомнили не только российские дипломаты, но и постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

«Они [Россия] являются членами Совета безопасности. Это факт. Мы не можем изменить этот факт», — сказала дипломат в интервью MSNBC.

Но также постпред США добавила, что страны Запада могут «изолировать» Россию в Совбезе и «сделать ее присутствие в этом органе очень некомфортным». По мнению Томас-Гринфилд, США «это уже сделали».

А сегодня, 6 апреля, Соединенные Штаты объявят о новых санкциях в отношении РФ. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственный источник в руководстве страны, Вашингтон согласовывает свои действия G7 и ЕС. Новый пакет ограничений запретит инвестировать в РФ и усилит давление на финансовые институты в стране. В санкционный список, по имеющимся данным, войдут государственные предприятия, а также российские чиновники и их семьи.

Газета The Wall Street Journal накануне предположила, что под новые ограничения попадут Сбер и Альфа-банк, крупнейший частный банк РФ. Ранее они уже были добавлен в список CAPTA (Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions), который подразумевает ограничения платежных и корреспондентских счетов, кроме того, против Альфа-банка США также ввели отдельные, так называемые секторальные санкции.

Однако существует еще и список SDN (Specially Designated Nationals), который является полноценной блокировкой всех активов, запрет на операции с долларами и любые финансовые действия, связанные с экономикой США. В этот лист уже попал ВТБ, а также еще более 400 предприятий и организаций из РФ.

Не все американские функционеры при этом поддерживают подобную политику. Так, бывший советник главы Пентагоны в администрации президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор в издании The American Conservative написал, что продвижение НАТО к границам России стало основной внешнеполитической ошибкой США со времен Второй мировой войны.

«Американские избиратели инстинктивно "выхватывают" правду о том, что им нечего взять от войны с Россией, объявленной или необъявленной. Короткое путешествие почти к любому супермаркету или заправке объяснит, почему это так. На прошлой неделе инфляция достигла своей высшей точки за последние 40 лет, а цены на газ взлетели до небес с начала конфликта на Украине», - возмутился чиновник.