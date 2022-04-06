Белый дом: США ставят РФ перед выбором между дефолтом и тратой валютных резервов

Она назвала конечной целью Вашингтона истощение ресурсов, которые есть у президента РФ Владимира Путина «для продолжения своей деятельности против Украины».

«Им придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом», — сказала политик.

Псаки отметила, введенные ограничения уже демонстрируют эффективность, поставив российскую финансовую систему «на грань коллапса».

Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, американские власти с помощью ограничительных мер в отношении окружения президента России Владимира Путина пытались оказать давление на самого лидера России, однако у них ничего не получилось.

