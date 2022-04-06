Белый дом: США ставят РФ перед выбором между дефолтом и тратой валютных резервов
Американские ограничительные меры против России направлены на то, чтобы поставить Москву перед выбором между тратой валютных резервов и дефолтом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джен Псаки.
Она назвала конечной целью Вашингтона истощение ресурсов, которые есть у президента РФ Владимира Путина «для продолжения своей деятельности против Украины».
«Им придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом», — сказала политик.
Псаки отметила, введенные ограничения уже демонстрируют эффективность, поставив российскую финансовую систему «на грань коллапса».
Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, американские власти с помощью ограничительных мер в отношении окружения президента России Владимира Путина пытались оказать давление на самого лидера России, однако у них ничего не получилось.
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