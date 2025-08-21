СМИ: Офис Зеленского уговаривает Залужного не баллотироваться в президенты
Офис президента Украины пытается отговорить бывшего главкома ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного от участия в выборах, опасаясь его конкуренции. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в администрации Владимира Зеленского.
По данным журналистов, Банковая предлагает Залужному либо вовсе отказаться от президентских амбиций, либо выдвигаться по списку партии Зеленского. Однако, как отмечается, экс-главком пока не дал окончательного ответа, что усиливает опасения команды президента.
Источник «Страны» также утверждает, что именно офис Зеленского стал продвигать в медиапространстве фигуру основателя «Азова» (признана в РФ террористической организацией и запрещена) Андрея Билецкого, рассчитывая, что он сможет оттянуть часть голосов у Залужного.
Ранее американская журналистка Кэти Ливингстон заявляла, что у Залужного в Лондоне уже действует штаб-квартира предвыборной команды, а сам он якобы тайно готовится к кампании, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США и Европа завершили работу над гарантиями безопасности для Украины
- Трамп допустил смену подхода США к России и Украине через две недели
- Трамп назвал победой отмену полумиллиардного штрафа млн по делу о бизнес-активах
- Жеребьевка свела двух россиянок с украинками в первом раунде US Open
- СМИ: Офис Зеленского уговаривает Залужного не баллотироваться в президенты
- Суд в Москве продлил домашний арест блогеру Лерчек
- «Бьем по людям»: Депутат Останина призвала не ограничивать покупку студий
- Присяжные оправдали экс-охранника Исмаилова по делу о покушении на Авраама Руссо
- Подоляк призвал дать Украине ракеты для ударов по России
- Запашный выступил против подорожания билетов на цирковые шоу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru