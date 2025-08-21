СМИ: Офис Зеленского уговаривает Залужного не баллотироваться в президенты

Офис президента Украины пытается отговорить бывшего главкома ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного от участия в выборах, опасаясь его конкуренции. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в администрации Владимира Зеленского.

По данным журналистов, Банковая предлагает Залужному либо вовсе отказаться от президентских амбиций, либо выдвигаться по списку партии Зеленского. Однако, как отмечается, экс-главком пока не дал окончательного ответа, что усиливает опасения команды президента.

Песков прокомментировал информацию СВР о замене Зеленского на Залужного

Источник «Страны» также утверждает, что именно офис Зеленского стал продвигать в медиапространстве фигуру основателя «Азова» (признана в РФ террористической организацией и запрещена) Андрея Билецкого, рассчитывая, что он сможет оттянуть часть голосов у Залужного.

Ранее американская журналистка Кэти Ливингстон заявляла, что у Залужного в Лондоне уже действует штаб-квартира предвыборной команды, а сам он якобы тайно готовится к кампании, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / AP
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры