Жеребьевка свела двух россиянок с украинками в первом раунде US Open
Организаторы US Open, завершающего турнира «Большого шлема» сезона, опубликовали сетку женского одиночного разряда. Соревнования стартуют 24 августа в Нью-Йорке.
Первая ракетка России Мирра Андреева оказалась в верхней половине таблицы вместе с действующей чемпионкой турнира и первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии. В стартовом матче Андреева сыграет с американкой Алисией Паркс, а Соболенко встретится со швейцаркой Ребекой Масаровой.
Анастасия Павлюченкова и Анна Блинкова на старте турнира сыграют против украинок Даяны Ястремской и Юлии Стародубцевой. Среди других пар: Людмила Самсонова — Юань Юэ (Китай), Анастасия Потапова — Чжу Линь (Китай), Камилла Рахимова — Каролин Гарсия (Франция), Екатерина Александрова — Анастасия Севастова (Латвия).
Также Диана Шнайдер встретится с Лаурой Зигемунд (Германия), Анна Калинская — с Клерви Нгунуэ (США), Полина Кудерметова — с Нурией Паррисас Диас (Испания), а Вероника Кудерметова — с теннисисткой из квалификации, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп допустил смену подхода США к России и Украине через две недели
- Трамп назвал победой отмену полумиллиардного штрафа млн по делу о бизнес-активах
- Жеребьевка свела двух россиянок с украинками в первом раунде US Open
- СМИ: Офис Зеленского уговаривает Залужного не баллотироваться в президенты
- Суд в Москве продлил домашний арест блогеру Лерчек
- «Бьем по людям»: Депутат Останина призвала не ограничивать покупку студий
- Присяжные оправдали экс-охранника Исмаилова по делу о покушении на Авраама Руссо
- Подоляк призвал дать Украине ракеты для ударов по России
- Запашный выступил против подорожания билетов на цирковые шоу
- Издатели бьют тревогу из-за поддельных учебников и книг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru