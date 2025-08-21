Жеребьевка свела двух россиянок с украинками в первом раунде US Open

Организаторы US Open, завершающего турнира «Большого шлема» сезона, опубликовали сетку женского одиночного разряда. Соревнования стартуют 24 августа в Нью-Йорке.

Первая ракетка России Мирра Андреева оказалась в верхней половине таблицы вместе с действующей чемпионкой турнира и первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии. В стартовом матче Андреева сыграет с американкой Алисией Паркс, а Соболенко встретится со швейцаркой Ребекой Масаровой.

Анастасия Павлюченкова и Анна Блинкова на старте турнира сыграют против украинок Даяны Ястремской и Юлии Стародубцевой. Среди других пар: Людмила Самсонова — Юань Юэ (Китай), Анастасия Потапова — Чжу Линь (Китай), Камилла Рахимова — Каролин Гарсия (Франция), Екатерина Александрова — Анастасия Севастова (Латвия).

Также Диана Шнайдер встретится с Лаурой Зигемунд (Германия), Анна Калинская — с Клерви Нгунуэ (США), Полина Кудерметова — с Нурией Паррисас Диас (Испания), а Вероника Кудерметова — с теннисисткой из квалификации, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
