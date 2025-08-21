Трамп назвал победой отмену полумиллиардного штрафа млн по делу о бизнес-активах
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «полной победой» решение верховного суда штата Нью-Йорк, который отменил почти полумиллиардный штраф, назначенный ему ранее по делу о завышении стоимости активов.
В публикации в своей сети Truth Social он отметил, что уважает «мужество суда», признавшего прежнее решение «незаконным и позорным».
По словам Трампа, с учетом процентов сумма штрафа к моменту отмены достигла 550 миллионов долларов. Он также назвал процесс против себя «политической охотой на ведьм».
В феврале 2024 года Трампа признали виновным в умышленном искажении стоимости активов бизнеса для получения льготных кредитов и обязали выплатить 464 миллиона долларов, передает «Радиоточка НСН».
