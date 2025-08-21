Трамп допустил смену подхода США к России и Украине через две недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может пересмотреть свою стратегию в отношении России и конфликта на Украине, если в ближайшее время не удастся достичь прогресса в мирном урегулировании.

В интервью американской радиостанции он отметил, что в течение двух недель станет ясно, есть ли перспективы для достижения мира.