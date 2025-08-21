Трамп допустил смену подхода США к России и Украине через две недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может пересмотреть свою стратегию в отношении России и конфликта на Украине, если в ближайшее время не удастся достичь прогресса в мирном урегулировании.

В интервью американской радиостанции он отметил, что в течение двух недель станет ясно, есть ли перспективы для достижения мира.

По словам главы Белого дома, если этого не произойдет, Соединенным Штатам, вероятно, придется выбрать «другой подход».

Заявление прозвучало на фоне подготовки к потенциальной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Кроме того, американская администрация активно обсуждает с европейскими партнерами гарантии безопасности для Киева, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
