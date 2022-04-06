Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по еврооблигациям перед иностранными держателями

По данным Минфина, иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении в валюте поручений по выплатам купонного дохода по евробондам с погашением в 2022 и 2042 годах. В связи с этим ведомству пришлось привлечь российский финансовый институт для осуществления необходимых выплат.

«4 апреля 2022 г. Минфин России перечислил денежные средства НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" для осуществления указанных выплат в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России на 4 апреля 2022 г. ... на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями данных долговых инструментов», — подчеркнули в ведомстве.

Обязательства по облигациям были исполнены в полном объеме.

