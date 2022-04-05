«Добиваются дефолта»: Экономист объяснил долларовые запреты США по госдолгу России
Запрет казначейства США оплачивать долг в долларах может привести к неприятным, хотя пока и маловероятным последствиям для российской экономики, заявил в эфире НСН экономист Борис Хейфец.
Запрет по выплате долговых обязательств России в долларах может привести к техническому дефолту, но пока ещё есть шансы этого избежать. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец.
Ранее стало известно, что казначейство США запретит России производить любые выплаты по долговым обязательствам в долларах со счетов в американских финансовых учреждениях. Хейфец отметил, что прежде всего речь идет о счетах в банках, открытых в США.
«Это не касается корпоративных еврооблигаций в долларах. Но информация противоречивая. Потому что раньше сообщалось, что долг в $117 миллионов мы погасили из замороженных резервов. Но где они были заморожены? Казначейство США заявляло, что запрет вступит в силу с 4 апреля, но есть информация, что выплаты будут возможны, пока действует лицензия на осуществление долларовых платежей. А она продлится до конца мая. Долг – это тонкая вещь, и неизвестно, будут ли здесь исключения. Но это экстраординарная ситуация в мировой практике», - отметил он.
По его словам, «это грубый шаг со стороны США».
«Американцы ведут очень агрессивную экономическую войну и используют все средства. Этот запрет направлен на то, чтобы ускорить объявление дефолта, но пока деньги есть. Просто это может быть технический дефолт. Это неприятная вещь, но, мне кажется, сейчас она маловероятна. Пока это больше звучит как угроза, но достаточно серьезная. Во время дефолта можно предъявлять требования даже по тем платежам, по которым срок еще не наступил. То есть теоретически могут быть предъявлены требования и по обязательствам, которые отсрочены на несколько лет вперед. Это может нанести серьезный удар по российской экономике», - объяснил он.
При этом экономист добавил, что Россия тоже пытается реализовать ответные меры.
«Россия тоже предлагает какие-то меры противодействия. Например, недружественным странам обязательства нужно будет погашать только рублями. Но эти меры формальны. С другой стороны, это тоже свидетельствует о нарушении обязательств в погашении долга в определенной валюте», - заключил Хейфец.
Ранее заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что понижение России в рейтинге Fitch Ratings означает вероятность технического дефолта в государстве и того, что наша страна не сможет выплатить внешний долг, но этого стоит бояться не российским компаниям, а иностранным инвесторам.
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