«Добиваются дефолта»: Экономист объяснил долларовые запреты США по госдолгу России

Запрет по выплате долговых обязательств России в долларах может привести к техническому дефолту, но пока ещё есть шансы этого избежать. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец.

Ранее стало известно, что казначейство США запретит России производить любые выплаты по долговым обязательствам в долларах со счетов в американских финансовых учреждениях. Хейфец отметил, что прежде всего речь идет о счетах в банках, открытых в США.