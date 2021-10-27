Молдавия, Украина, Евросоюз: По кому ещё ударит газовый кризис
Эксперты НСН рассказали о возможных вариантах выхода из энергетического коллапса.
Украина готова подписать с «Газпромом» долгосрочный контракт о транзите через свою территорию не менее 45 миллиардов кубометров газа в год. Об этом в интервью телеканалу «1+1» заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. При этом, он уточнил, что Украина будет вынуждена оптимизировать свою газотранспортную систему (ГТС), если Россия после 2024 года прекратит транзит газа через ее территорию.
Кроме того, Макогон заявил, что украинская ГТС потеряла около 4,5 миллиардов кубометров газа от договора России и Венгрии. В то же время глава «Оператора ГТС Украины» подчеркнул, что Украина все еще может импортировать газ из Польши, Словакии и Румынии. Напомним, в конце сентября «Газпром» заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, которые будут поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию.
К слову, энергетический кризис сейчас остро ощущается в Молдавии, которая не может договориться с «Газпромом» о поставках газа. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Молдавия не сможет отказаться от российского газа и либо договорится с «Газпромом», либо будет переплачивать посредникам из Румынии, Польши или Украины.
Ранее правительство Молдавии сообщило о подписании контракта с польской PGNiG о поставках 1 млн кубометров газа. Эти заявления прозвучали на фоне разногласий Кишинева с «Газпромом» по поводу нового долгосрочного газового контракта.
Газовый кризис сейчас переживает и Евросоюз. Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в нём виноваты европейские политики, призывавшие отказаться от привычных источников энергии в пользу альтернативных.
Ранее пять стран Евросоюза – Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция – выступили с предложением провести расследование причин рекордного скачка цен на газ. Рар объяснил, что правительства этих стран так хотят откреститься от ответственности за энергетический кризис.
«То, что эти страны выступают с инициативами, политически объяснимо. Потому что именно для этих стран скачки цен на электроэнергию стали наиболее чувствительны. Население этих стран это почувствовало. Особенно в Испании, где уже начинаются всякие социальные потрясения. Люди начинают протестовать и идти против повышения цен. Поэтому их правительства хотят показать своему народу, что да, мы занимаемся расследованием, чтобы понять, в чем дело. Аналитики знают, почему цены выросли. В этом нет никакого секрета. Поэтому это, скорее, для внутреннего пользования. Правительства хотят отвести вину от себя», - пояснил политолог.
В свою очередь, президент России Владимир Путин ранее отмечал, что к такой ситуации привел дефицит электроэнергии, а не наоборот, как заявляли некоторые эксперты. Глава государства назвал ситуацию на европейском газовом рынке несбалансированной и отметил, что резкий скачок цен на энергоносители грозит негативными последствиями, как для потребителей, так и для производителей.
«Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года», - отметил глава государства.
В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заметил, что цены на газ в Европе могут продолжить рост на фоне «негативных новостей» и затягивания запуска «Северного потока-2».
«Новость, что одну нитку «Северного потока-2» начали заполнять газом и технически он скоро будет готов к вводу в эксплуатацию, сразу понизила цены на бирже. Но если вместо позитивных новостей будет задержка с его запуском, то цена вполне возможно будет расти», - заявил Игорь Юшков.
Между тем, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал «Радиоточке НСН», что запуск «Северного потока – 2» постепенно «усмирит» ценовые рекорды, однако возвращения к значениям прошлой зимы ожидать будет напрасно.
«С вводом первой нитки «Северного потока – 2» в начале октября ситуация чуть улучшится, после ввода второй еще улучшится, но прогнозировать резкого снижения, даже до 300 долларов, как это было прошлой зимой, уже не приходится. По всей видимости, зима будет проходить на весьма высоких значениях цены», – прогнозирует Пикин.
Москва неоднократно заявляла, что «Северный поток – 2» является исключительно коммерческим проектом, который реализуется совместно с европейскими партнерами. Ранее во время пленарного заседания «Российской энергетической недели» Владимир Путин назвал заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия «политически мотивированной болтовней».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,3 млн+36 446 / сут.
Умерли
233 тыс.+1 106 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+26 973 / сут.
- Власти Иркутской области введут QR-коды для посещения торговых центров
- Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против всех вариантов коронавируса
- СМИ: Билеты на курорты Турции и Египта рекордно подорожали из-за нерабочих дней
- СМИ сообщили о хищении 232 млн рублей при строительстве военных объектов в Арктике
- «Я тоже никогда их не забуду»: Поклонская ответила на угрозы Украины
- СМИ: Бизнес предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса в России
- Тихоокеанский флот России получит четыре атомных подлодки
- В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под лед
- В Крыму рассказали, чем заполнят пустые витрины коллекции скифского золота
- Власти Украины подтвердили применение турецкого дрона в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru