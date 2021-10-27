Молдавия, Украина, Евросоюз: По кому ещё ударит газовый кризис

Украина готова подписать с «Газпромом» долгосрочный контракт о транзите через свою территорию не менее 45 миллиардов кубометров газа в год. Об этом в интервью телеканалу «1+1» заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. При этом, он уточнил, что Украина будет вынуждена оптимизировать свою газотранспортную систему (ГТС), если Россия после 2024 года прекратит транзит газа через ее территорию.

Кроме того, Макогон заявил, что украинская ГТС потеряла около 4,5 миллиардов кубометров газа от договора России и Венгрии. В то же время глава «Оператора ГТС Украины» подчеркнул, что Украина все еще может импортировать газ из Польши, Словакии и Румынии. Напомним, в конце сентября «Газпром» заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, которые будут поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию.

К слову, энергетический кризис сейчас остро ощущается в Молдавии, которая не может договориться с «Газпромом» о поставках газа. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Молдавия не сможет отказаться от российского газа и либо договорится с «Газпромом», либо будет переплачивать посредникам из Румынии, Польши или Украины.

Ранее правительство Молдавии сообщило о подписании контракта с польской PGNiG о поставках 1 млн кубометров газа. Эти заявления прозвучали на фоне разногласий Кишинева с «Газпромом» по поводу нового долгосрочного газового контракта.