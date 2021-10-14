«Вакцина для Европы». Цены на газ растут в ожидании «Северного потока-2»
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что «Северный поток-2» будет готов к запуску в ближайшие дни, при этом в США подтвердили, что при Байдене санкций к газопроводу не будет.
Цены на газ в Европе в четверг вновь превысили $1200 за тысячу кубометров, что уже не кажется ужасным на фоне рекорда 6 октября, когда была «пробита» историческая отметка в $1900.
Тем не менее, Европе уже предрекают «холодные бунты», «вакциной» от которых может стать «Северный поток-2», который, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, будет готов к запуску «в ближайшие дни».
ПУТИН – КАК ВАКЦИНА
Предыдущее резкое повышение цен на газ достигло апогея накануне 69-летия Владимира Путина. Однако все в тот же памятный день, 6 октября, рыночные цены на газ «резко повернулись вниз» и упали с $1900 ниже $1250.
Как отмечало британское деловое издание Financial Times, такой эффект произвели слова Путина в ходе совещания по вопросам развития энергетики.
Председатель правления немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах назвал те высказывания Путина «вакциной от роста цен», отмечает РБК, напоминая, что Uniper - один из партнеров «Газпрома» по проекту «Северный поток-2».
13 октября высокие цены на газ обсуждались на Российской энергетической неделе в Москве.
Путин вновь сделал ряд заявлений. Он, в частности, призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» ответственность за ситуацию на газовом рынке Европы, заверил, что России не выгодны высокие цены на энергоресурсы и вновь подтвердил готовность увеличить поставки газа в Европу.
В этом контексте он упомянул «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые позволят «на годы вперед обеспечить устойчивость и предсказуемость» поставок газа в Европу, отмечают «Ведомости».
По словам Путина, Россия уже увеличила поставки газа в Европу на 15%, а по итогам года может выйти на рекорд. Он также отметил, что «Газпром» заинтересован в долгосрочных контрактах с ЕС, хотя и получает при этом более низкую цену, чем на бирже, пишет РБК.
Тем не менее, на этот раз «вакцина» не сработала, и цены на газ вновь поползли вверх.
ИЛИ «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2»?
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, цены на газ в Европе могут продолжить рост на фоне «негативных новостей» и затягивания запуска «Северного потока-2».
«Новость, что одну нитку «Северного потока-2» начали заполнять газом и технически он скоро будет готов ко вводу в эксплуатацию, сразу понизила цены на бирже. Но если вместо позитивных новостей будет задержка с его запуском, то цена вполне возможно будет расти», - говорил Юшков.
В середине сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что получение разрешения от ФРГ на запуск «Северного потока-2» может занять четыре месяца.
Тем не менее, 14 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что «Северный поток-2» будет готов для работы в ближайшие дни. При этом он отметил, что коммерческие поставки зависят от решения покупателей получать газ через этот газопровод, пишет «Интерфакс».
В Федеральном сетевом агентстве ФРГ уже подтвердили, что «Северный поток -2» может быть запущен в ближайшее время, отметив, что договоренности Берлина и Вашингтона позволяют это сделать.
Более того, по данным издания Politico, США отказались от ввода санкций в отношении «Северного потока-2» в период президентства Джо Байдена.
Ранее Конгресс выступал против этого проекта. В частности, сенатор от Республиканской партии Тед Круз не раз заявлял, что Вашингтону «по закону полагается» вводить санкции. Однако Белый дом дал понять, что его требования не будут выполнены.
Аналитики также отмечали, что в ходе визита в Москву 11-13 октября заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд могла обсуждаться тема «Северного потока-2».
РЕЖИМ ТРЕВОГИ И ХОЛОДНЫЕ БУНТЫ
Пока евробюрократы размышляют, дать ли добро «Северному потоку-2», некоторые эксперты начинают рисовать апокалиптические картинки предстоящей европейской зимы.
В частности, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире телеканала «Россия 1» высказал мнение, что Европу могут ждать «холодные бунты» из-за дефицита газа, которые он сравнил с «антиковидными протестами» в ряде стран.
Со своей стороны, власти Молдавии 13 октября объявили о «режиме тревоги» в секторе энергетики из-за вероятности повышения стоимости российского газа. При этом в Кишиневе надеются договориться с «Газпромом» о закупках газа зимой по цене $220-280.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+31 299 / сут.
Умерли
220 тыс.+986 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 670 / сут.
- Скончалась народная артистка СССР Бэла Руденко
- Приплывшему в Японию гражданину РФ отказали в статусе беженца
- Володин сообщил, что 12 депутатов Госдумы заразились коронавирусом
- Ракета «Союз-2.1б» со спутниками связи стартовала с космодрома Восточный
- Лавров оценил перспективы «нормандского формата»
- ФСБ задержала причастных к финансированию «Хайат Тахрир аш-Шам» в семи регионах РФ
- Председатель СК: Говорить о запретах в интернете можно и нужно
- Бастрыкин: Устроивший стрельбу в пермском вузе признал вину
- СМИ: Зеленский вновь отправится на Донбасс
- Объем международных резервов России достиг рекордных 618 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru