«Вакцина для Европы». Цены на газ растут в ожидании «Северного потока-2»

ПУТИН – КАК ВАКЦИНА

Предыдущее резкое повышение цен на газ достигло апогея накануне 69-летия Владимира Путина. Однако все в тот же памятный день, 6 октября, рыночные цены на газ «резко повернулись вниз» и упали с $1900 ниже $1250.

Как отмечало британское деловое издание Financial Times, такой эффект произвели слова Путина в ходе совещания по вопросам развития энергетики.

Председатель правления немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах назвал те высказывания Путина «вакциной от роста цен», отмечает РБК, напоминая, что Uniper - один из партнеров «Газпрома» по проекту «Северный поток-2».

13 октября высокие цены на газ обсуждались на Российской энергетической неделе в Москве.

Путин вновь сделал ряд заявлений. Он, в частности, призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» ответственность за ситуацию на газовом рынке Европы, заверил, что России не выгодны высокие цены на энергоресурсы и вновь подтвердил готовность увеличить поставки газа в Европу.

В этом контексте он упомянул «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые позволят «на годы вперед обеспечить устойчивость и предсказуемость» поставок газа в Европу, отмечают «Ведомости».

По словам Путина, Россия уже увеличила поставки газа в Европу на 15%, а по итогам года может выйти на рекорд. Он также отметил, что «Газпром» заинтересован в долгосрочных контрактах с ЕС, хотя и получает при этом более низкую цену, чем на бирже, пишет РБК.

Тем не менее, на этот раз «вакцина» не сработала, и цены на газ вновь поползли вверх.