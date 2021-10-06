В Германии отвергли «российский след» в газовом кризисе: сами «заварили кашу»

При этом он назвал логичным повышение цен на газ и наступивший вследствие этого энергетический кризис, и назвал его основные причины.

«Всюду шла пропаганда «зеленой» повестки дня, что нужно отказываться от «грязных» источников. Особенно громко в Германии во время предвыборной кампании кричали, что Евросоюзу к 2045 году, а то и к 2030 нужно отказаться от угля, газа и нефти. Главы компаний были вынуждены следовать новым экономическим директивам. Им сказали, что будут наказывать за производство энергии с помощью «грязных» источников, ввели соответствующий налог, который ударил по производителям, другим странам, в частности, России, которые должны платить особые пошлины за CO2. Но из-за этого цены тоже поднялись наверх. Потому что альтернативные источники энергии не способны заменить старое производство. Об этом Европа не подумала. Надеялась на сжиженный природный газ. Но СПГ пошел в Азию, потому что там экономика начала после пандемии расти быстрее, чем в Европе. Европейцам ничего не осталось, как полагаться на газ, уголь, нефть и атомную энергию», - отметил Рар.

При этом немецкий политолог исключил вину России в ситуации, которая сложилась в Европе. По его словам, страны, которые объявили о необходимости расследования, не будут обвинять в подорожании газа российскую сторону.

«Если бы в списке «расследователей» была Польша или Литва, ответ был бы ясен – во всем обвинили бы Россию. Те страны, о которых идет речь, будут смотреть объективно и «российского следа» не будет. Я думаю, что это может плохо отразиться Германии. Слишком быстро «заварили кашу» и слишком быстро стали говорить о выходе из традиционной энергетики, что оказалось полным утопизмом. Есть политики, особенно в Германии, которые признавать свое поражение не хотят. Для них это просто катастрофа. Признание поражения будет означать изменение «зеленой» политики. В Германии люди поймут, что им лапшу на уши вешали, начнут возмущаться, и это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому политики хотят молчать», - заключил эксперт.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» связал предложение провести европейское расследование по газу с ближайшими выборами во Франции.

