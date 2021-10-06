В Германии отвергли «российский след» в газовом кризисе: сами «заварили кашу»
Немецкий политолог Александр Рар указал ответственность немецких политиков за рекордное подорожание «голубого топлива».
В газовом кризисе виноваты европейские политики, призывавшие отказаться от привычных источников энергии в пользу альтернативных. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал немецкий политолог Александр Рар.
Ранее пять стран Евросоюза - Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция - выступили с предложением провести расследование причин рекордного скачка цен на газ. Рар объяснил, что правительства этих стран так хотят откреститься от ответственности за энергетический кризис.
«То, что эти страны выступают с инициативами, политически объяснимо. Потому что именно для этих стран скачки цен на электроэнергию стали наиболее чувствительны. Население этих стран это почувствовало. Особенно в Испании, где уже начинаются всякие социальные потрясения. Люди начинают протестовать и идти против повышения цен. Поэтому их правительства хотят показать своему народу, что да, мы занимаемся расследованием, чтобы понять, в чем дело. Аналитики знают, почему цены выросли. В этом нет никакого секрета. Поэтому это, скорее, для внутреннего пользования. Правительства хотят отвести вину от себя», - пояснил политолог.
При этом он назвал логичным повышение цен на газ и наступивший вследствие этого энергетический кризис, и назвал его основные причины.
«Всюду шла пропаганда «зеленой» повестки дня, что нужно отказываться от «грязных» источников. Особенно громко в Германии во время предвыборной кампании кричали, что Евросоюзу к 2045 году, а то и к 2030 нужно отказаться от угля, газа и нефти. Главы компаний были вынуждены следовать новым экономическим директивам. Им сказали, что будут наказывать за производство энергии с помощью «грязных» источников, ввели соответствующий налог, который ударил по производителям, другим странам, в частности, России, которые должны платить особые пошлины за CO2. Но из-за этого цены тоже поднялись наверх. Потому что альтернативные источники энергии не способны заменить старое производство. Об этом Европа не подумала. Надеялась на сжиженный природный газ. Но СПГ пошел в Азию, потому что там экономика начала после пандемии расти быстрее, чем в Европе. Европейцам ничего не осталось, как полагаться на газ, уголь, нефть и атомную энергию», - отметил Рар.
При этом немецкий политолог исключил вину России в ситуации, которая сложилась в Европе. По его словам, страны, которые объявили о необходимости расследования, не будут обвинять в подорожании газа российскую сторону.
«Если бы в списке «расследователей» была Польша или Литва, ответ был бы ясен – во всем обвинили бы Россию. Те страны, о которых идет речь, будут смотреть объективно и «российского следа» не будет. Я думаю, что это может плохо отразиться Германии. Слишком быстро «заварили кашу» и слишком быстро стали говорить о выходе из традиционной энергетики, что оказалось полным утопизмом. Есть политики, особенно в Германии, которые признавать свое поражение не хотят. Для них это просто катастрофа. Признание поражения будет означать изменение «зеленой» политики. В Германии люди поймут, что им лапшу на уши вешали, начнут возмущаться, и это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому политики хотят молчать», - заключил эксперт.
Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» связал предложение провести европейское расследование по газу с ближайшими выборами во Франции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+25 133 / сут.
Умерли
213 тыс.+929 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+19 841 / сут.
- Мать арестованного основателя Group-IB Сачкова обратилась к Путину
- Жителей Оренбургской области призвали не выезжать из региона из-за COVID-19
- В Саратове уволили четырех сотрудников УФСИН после информации о пытках
- Госпитализированного с COVID-19 Гаркалина перевели в реанимацию
- Бочкарёв: Большую кольцевую линию метро можно будет проехать полностью за 90 минут
- Возбуждено еще 4 уголовных дела по фактам пыток осужденных в Саратове
- Группа ДДТ установила суточный рекорд по сбору средств на выпуск альбома
- Москва и Тегеран согласились организовать встречу Путина и Раиси
- Матвиенко отвергла принудительную COVID-вакцинацию и всеобщий локдаун
- Премьер Польши обвинил Россию в росте цен на энергию в Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru