«Абсурдный миллион». Газовые договоренности Молдавии с Польшей сравнили с «погрешностью»
Кишинев и Варшава договорились о столь мизерных объемах газа, что ими даже не создать давления в трубе, сказал НСН Игорь Юшков.
Молдавия не сможет отказаться от российского газа и либо договорится с «Газпромом», либо будет переплачивать посредникам из Румынии, Польши или Украины, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее правительство Молдавии сообщило о подписании контракта с польской PGNiG о поставках 1 млн кубометров газа. Эти заявления прозвучали на фоне разногласий Кишинева с «Газпромом» по поводу нового долгосрочного газового контракта.
«Деваться некуда, надо подписывать долгосрочный договор, и никто, кроме «Газпрома» нужные объемы поставить не может. Молдавия хочет укрепить свои переговорные позиции перед новой встречей с «Газпромом», но не очень получается, что ни возьми – получается абсурд», - сказал Юшков.
В числе «абсурдных» действий Кишинева он назвал строительство газопровода из Румынии, которая сама покупает газ у «Газпрома», а также временное отключение Вечного Огня, якобы по вине России.
«Сейчас, когда началась более острая фаза переговоров, Молдавия делает еще более абсурдные движения. У них контракт закончился еще 30 сентября, до октября они не успели подписать новое долгосрочное соглашение с «Газпромом» и подписали краткосрочный контракт – на месяц. При этом по цене там была полная калька со спотовых рынков – в итоге цена выросла с примерно $250 за тысячу кубов до $700, а они себе позволить газ по таким ценам не могут. Поэтому закупки газа у «Газпрома» были сокращены», - добавил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
По словам Юшкова, объемы поставок газа из Польши мизерны, и не позволят Молдавии «даже создать давление в трубе», а украинская альтернатива «Газпрому» оказалась фейком.
«По поводу альтернативных поставщиков – это классический инструмент, чтобы показать, что «нам ваш газ вообще не нужен, мы сейчас у других купим». Но Украине самой бы пройти отопительный сезон. И, как оказалось, запустили фейковую новость о том, что Украина продаст Молдавии 700 млн кубов газа. Такими объемами можно пройти отопительный сезон, но сама Молдавия сказала сегодня, что это был фейк, никаких соглашений у них нет и все это ерунда. А сейчас уже новость о том, что они закупили у Польской госкомпании 1 млн кубов газа. Этот объем очень-очень маленький, потому что Молдавия потребляет в год примерно 3 млрд кубов. Миллион – это в рамках статистической погрешности, они даже давление в трубе не смогут создать таким объемом, не говоря уже о каких-то поставках кому-то. Плюс ко всему – это не бесплатные поставки, они, скорее всего, покупают газ по цене в районе $1000 за тысячу кубов, даже дороже, чем «Газпром» им продает», - подчеркнул он.
При этом Юшков рассказал, какую формулу предлагает «Газпром» Молдавии, и выразил уверенность, что они договорятся.
«"Газпром" предлагает им в долгосрочной перспективе взять примерно такую формулу ценообразования: спотовая цена минус 25%. Но Молдавия и против этого выступает, хотя в реальности, конечно, это выгодная цена. Сейчас она может показаться высокой, но это же формула – снизятся цены на спотовых рынках, и понизится цена для Молдавии. Поэтому, я думаю, что в итоге они подпишут договор с «Газпромом». Им и так выгодные условия предлагают, причем они накопили за предыдущие поставки $700 млн долга. В таких условиях любая другая компания заявила бы, что пока вы нам долги не вернете, мы вам ничего поставлять не будем, а «Газпром» предлагает на три года растянуть выплату этого долга. На большие уступки «Газпром» уже не может пойти, а они еще о чем-то думают», - недоумевает эксперт.
По его словам, если Молдавия не договорится с «Газпромом», ей придется закупать все тот же российский газ, но уже у посредников.
«Если они хотят покупать газ у Румынии, в итоге произойдет то же самое, что и с Украиной. Румыны будут покупать больше газа у России и перепродавать его Молдавии. Объемы экспорта у «Газпрома» сохранятся, только румыны будут выступать в качестве посредника. Либо Украина может выступать в качестве посредника. В этом плане нам без разницы. Хотите, как Украина переплачивать посреднику? Пожалуйста, берите посредника. Тем более, что в Молдавии сменились власти, которые явно ориентированы на Европу. И почему Россия должна на какие-то специальные условия идти и давать скидки, непонятно. Они тебя обвиняют во всех грехах, идут по пути Прибалтики и Украины, не признают долги и еще хотят какие-то скидки. Зачем «Газпром» должен их давать? Это коммерческая компания. Хотите как в Европе? Вот вам стандартный европейский договор. В Европе всегда настаивали, что должна быть только спотовая цена. Вот, пожалуйста», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал НСН, какие объемы газа нужны Молдавии, чтобы «не замерзнуть» и «зайти» в осенне-зимний сезон.
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