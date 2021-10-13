Путин объяснил рост цен на газ в Европе
Президент России Владимир Путин объяснил, с чем связан рост цен на газ в Европе. По его словам, к такой ситуации привел дефицит электроэнергии, а не наоборот, как заявляли некоторые эксперты, передает РИА Новости.
Глава государства назвал ситуацию на европейском газовом рынке несбалансированной и отметил, что резкий скачок цен на энергоносители грозит негативными последствиями как для потребителей, так и для производителей.
Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил Европу в росте цен на газ.
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