Путин объяснил рост цен на газ в Европе

Президент России Владимир Путин объяснил, с чем связан рост цен на газ в Европе. По его словам, к такой ситуации привел дефицит электроэнергии, а не наоборот, как заявляли некоторые эксперты, передает РИА Новости.

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Глава государства назвал ситуацию на европейском газовом рынке несбалансированной и отметил, что резкий скачок цен на энергоносители грозит негативными последствиями как для потребителей, так и для производителей.

Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил Европу в росте цен на газ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазВладимир Путин
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