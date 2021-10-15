«Европа сама виновата». В газовом кризисе Китай встал на сторону России

Читатели портала «Гуаньча» высоко оценили реакцию Владимира Путина на газовый кризис, разразившийся в Европе. На пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» глава государства сказал, что РФ никогда не использовала и не планирует использовать энергоресурсы в качестве оружия. Он также указал, что Москва готова увеличить поставки газа в Европу и даже дополнительно нарастить объёмы продаваемых энергоресурсов, если того попросит Евросоюз.

«Смысл слов Путина Великого был таков: "Это последнее предупреждение!"» — заявил один из пользователей.

Другие читатели отметили, что западные правительства любят искать виноватых «за свою некомпетентность в управлении государством», но сами при этом проиграют.

В газовом кризисе виноваты европейские политики, призывавшие отказаться от привычных источников энергии в пользу альтернативных. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Ранее пять стран Евросоюза - Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция - выступили с предложением провести расследование причин рекордного скачка цен на газ. Рар объяснил, что правительства этих стран так хотят откреститься от ответственности за энергетический кризис.

«То, что эти страны выступают с инициативами, политически объяснимо. Потому что именно для этих стран скачки цен на электроэнергию стали наиболее чувствительны. Население этих стран это почувствовало. Особенно в Испании, где уже начинаются всякие социальные потрясения. Люди начинают протестовать и идти против повышения цен. Поэтому их правительства хотят показать своему народу, что да, мы занимаемся расследованием, чтобы понять, в чем дело. Аналитики знают, почему цены выросли. В этом нет никакого секрета. Поэтому это, скорее, для внутреннего пользования. Правительства хотят отвести вину от себя», - пояснил политолог.

Напомним, по мнению Владимира Путина, к такой ситуации привел дефицит электроэнергии, а не наоборот, как заявляли некоторые эксперты. Глава государства назвал ситуацию на европейском газовом рынке несбалансированной и отметил, что резкий скачок цен на энергоносители грозит негативными последствиями, как для потребителей, так и для производителей.

«Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года», - отметил глава государства.

В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заметил, что цены на газ в Европе могут продолжить рост на фоне «негативных новостей» и затягивания запуска «Северного потока-2». Ранее они достигали $2 тысяч за тысячу кубометров, но на заявлениях Путина снизились почти вдвое. Вчера снова наметился рост.

«Новость, что одну нитку «Северного потока-2» начали заполнять газом и технически он скоро будет готов ко вводу в эксплуатацию, сразу понизила цены на бирже. Но если вместо позитивных новостей будет задержка с его запуском, то цена вполне возможно будет расти», - заявил Игорь Юшков.

Накануне стало известно, что американские власти не намерены налагать санкции в связи с российским трубопроводом «Северный поток-2» во время президентства нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, пишет Politico.

В Москве неоднократно призывали прекратить упоминать «Северный поток-2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

