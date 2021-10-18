«Игра в покер». Немецкие «Зеленые» обвинили в европейском газовом кризисе Москву

В Германии призвали к диалогу с Россией из-за ситуации с газом в Европе. С таким предложением в эфире телеканала ARD выступил сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек. Он подчеркнул, что сейчас «спрос на голубое топливо высок», при этом, обвинив в росте цен на газ на европейском рынке Москву.

По мнению Хабека, Россия ведет с Германией «своего рода игру в покер». «Но это внешнеполитический вопрос, который действующее правительство ФРГ, как минимум, может обсудить», — подчеркнул немецкий политик. Он также отметил, что «Северный поток – 2» пока не может получить разрешение на эксплуатацию из-за европейских предписаний, в частности доработанной газовой директивы ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ключевой причиной резкого скачка цен на газ стали системные изъяны энергосистемы в Евросоюза.

В свою очередь, немецкий политолог Александр Рар рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в газовом кризисе виноваты европейские политики, призывавшие отказаться от привычных источников энергии в пользу альтернативных. Ранее пять стран Евросоюза - Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция - выступили с предложением провести расследование причин рекордного скачка цен на газ. Рар объяснил, что правительства этих стран так хотят откреститься от ответственности за энергетический кризис.

«То, что эти страны выступают с инициативами, политически объяснимо. Потому что именно для этих стран скачки цен на электроэнергию стали наиболее чувствительны. Население этих стран это почувствовало. Особенно в Испании, где уже начинаются всякие социальные потрясения. Люди начинают протестовать и идти против повышения цен. Поэтому их правительства хотят показать своему народу, что да, мы занимаемся расследованием, чтобы понять, в чем дело. Аналитики знают, почему цены выросли. В этом нет никакого секрета. Поэтому это, скорее, для внутреннего пользования. Правительства хотят отвести вину от себя», - отметил Рар.