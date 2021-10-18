«Игра в покер». Немецкие «Зеленые» обвинили в европейском газовом кризисе Москву
Эксперты НСН рассказали, что на самом деле накаляет обстановку на газовом рынке Европы.
В Германии призвали к диалогу с Россией из-за ситуации с газом в Европе. С таким предложением в эфире телеканала ARD выступил сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек. Он подчеркнул, что сейчас «спрос на голубое топливо высок», при этом, обвинив в росте цен на газ на европейском рынке Москву.
По мнению Хабека, Россия ведет с Германией «своего рода игру в покер». «Но это внешнеполитический вопрос, который действующее правительство ФРГ, как минимум, может обсудить», — подчеркнул немецкий политик. Он также отметил, что «Северный поток – 2» пока не может получить разрешение на эксплуатацию из-за европейских предписаний, в частности доработанной газовой директивы ЕС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ключевой причиной резкого скачка цен на газ стали системные изъяны энергосистемы в Евросоюза.
В свою очередь, немецкий политолог Александр Рар рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в газовом кризисе виноваты европейские политики, призывавшие отказаться от привычных источников энергии в пользу альтернативных. Ранее пять стран Евросоюза - Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция - выступили с предложением провести расследование причин рекордного скачка цен на газ. Рар объяснил, что правительства этих стран так хотят откреститься от ответственности за энергетический кризис.
«То, что эти страны выступают с инициативами, политически объяснимо. Потому что именно для этих стран скачки цен на электроэнергию стали наиболее чувствительны. Население этих стран это почувствовало. Особенно в Испании, где уже начинаются всякие социальные потрясения. Люди начинают протестовать и идти против повышения цен. Поэтому их правительства хотят показать своему народу, что да, мы занимаемся расследованием, чтобы понять, в чем дело. Аналитики знают, почему цены выросли. В этом нет никакого секрета. Поэтому это, скорее, для внутреннего пользования. Правительства хотят отвести вину от себя», - отметил Рар.
Между тем, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметил, что цены на газ в Европе могут продолжить рост на фоне «негативных новостей» и затягивания запуска «Северного потока-2».
«Новость, что одну нитку "Северного потока-2" начали заполнять газом и технически он скоро будет готов ко вводу в эксплуатацию, сразу понизила цены на бирже. Но если вместо позитивных новостей будет задержка с его запуском, то цена вполне возможно будет расти», - заявил Юшков.
А директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, в свою очередь, рассказал «Радиоточке НСН», что запуск «Северного потока – 2» постепенно «усмирит» ценовые рекорды, однако возвращения к значениям прошлой зимы ожидать будет напрасно.
«С вводом первой нитки «Северного потока – 2» в начале октября ситуация чуть улучшится, после ввода второй еще улучшится, но прогнозировать резкого снижения, даже до 300 долларов, как это было прошлой зимой, уже не приходится. По всей видимости, зима будет проходить на весьма высоких значениях цены», – прогнозирует Пикин.
Напомним, за последние месяцы фьючерсная стоимость газа в Европе выросли более чем вдвое. Еще в августе цена едва превышала 500 долларов. В начале октября — шестого числа — они достигли исторического максимума — 1 937 долларов за тысячу кубометров, после чего на рынке произошел откат, но они по-прежнему превышают отметку в одну тысячу долларов.
Эксперты видят среди предпосылок к сложившейся ситуации несколько факторов. В их числе низкий уровень заполненности хранилищ на континенте, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии.
При этом, Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток – 2» является исключительно коммерческим проектом, который реализуется совместно с европейскими партнерами. На минувшей неделе в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели Владимир Путин назвал заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия политически мотивированной болтовней.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 303 / сут.
Умерли
223 тыс.+997 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+18 717 / сут.
- СМИ: Стрелявшего в школе под Пермью не привлекут к уголовной ответственности
- В Японии заявили о стремлении решить проблему мирного договора с Россией
- Песков: Россия никому не угрожает и ищет партнеров в ЕС
- Милонов предложил не пускать незамужних россиянок в Турцию
- Депутат Рады объяснил отношения Украины с Западом одесским анекдотом
- СМИ: В Пермском крае шестиклассник открыл стрельбу в школе
- Ученые выявили связь между пульсом и смертностью от коронавируса
- Вступили в силу новые правила газификации участков
- Берлин призвал провести переговоры с Москвой по поставкам газа
- Пособие по уходу за ребенком вырастет до 31,2 тыс. рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru